El Capi Pérez esquiva toda la censura en una época difícil para hacer comedia

El Capi Pérez está en un buen momento en su carrera profesional y personal: este viernes celebra el décimo aniversario de La Resolana y está por debutar como papá.

El conductor compartió a Publimetro una anécdota que guarda en su mente y que representa el origen de La Resolana.

“Me acuerdo que hace diez años, la productora y un servidor fuimos a una junta a presentar un piloto, en esta junta llena de directivos del canal, la verdad no sé de dónde sacamos valor -ella y yo- para ir a presentar nuestro humilde piloto, pero dijimos: ‘chingue su madre, vamos a presentarlo a ver si pega’. Esa actitud siempre nos ha ayudado, increíblemente hicimos un piloto de 15 minutos, no llevaba ni cinco, cuando ya lo habían aceptado al aire. Salimos de la junta como incrédulos y no cayó el veinte cuando salió al aire. Siempre recuerdo con mucho cariño esa junta y es actitud, que es la misma con la que seguimos trabajando; lo demás ya es historia”, compartió el Capi Pérez.

El Capi Pérez está de aniversario con La Resolana (Fotos: Cortesía)

En 2023 el programa fue tuneado en la escenografía y contenidos en los cuales hay entrevistas irreverentes con invitados, siendo Eugenio Derbez el padrino de esta etapa, la cual ha sido arropada por el público quienes desde hace diez años han sido parte de La Resolana.

”Esta cañón, ni siquiera yo puedo creer el camino que hemos recorrido, es un formato totalmente original de TV Azteca que se nos ocurrió a nosotros y nos llena de orgullo saber que la televisora nos ha dado un espacio exitoso por diez años”, explicó.

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido por las iniciales de su nombre completo como El Capi Pérez, ha logrado cruzar los formatos con su comedia.

“Está carrera me ha llevado a lugares donde ni siquiera me había imaginado, a la plataforma donde nunca creí que mi rostro se podría ver, y siempre de la mano de La Resolana, porque es mi familia. Quién sabe a dónde me vaya a llevar esta carrera, pero siempre La Resolna irá conmigo a todas partes”, dijo.

Al preguntarle quién era el chido, si Carlos Alberto o El Capi Pérez respondió, “en el caso de La Resolana, el chido es El Capi, es la mente maestra y ese vato que se divierte a cuadro; es distinto a otros conductores que han existido. Creo que hasta visualmente el foro de La Resolana es como sumar al cerebro del Capi. Gracias a esta personalidad que he desarrollado, es que La Resolana sale tan bien”.

“Cada vez es más difícil hacer humor por todas las susceptibilidades que puedes herir, eso en vez de darnos para bajo -en mi caso- me motiva a esquivar toda la censura y, aún así, sacar sonrisas” — El Capi Pérez

Con varios proyectos en la televisión abierta y plataformas digitales como Venga la alegría, Elotes para todos, LOL: Last One Laughing y Pasteleros vs el tiempo, el conductor reconoció que es más difícil hacer comedia hoy en día.

“Estoy en un punto de mi vida en la que si antes me rompía la madre en el trabajo, ahora sabiendo que voy a ten un hijo o hija lo voy a hacer al doble o al triple, eso es lo que me motiva para el futuro. Estoy ilusionado con los próximo diez años de La Resolana”, puntualizó.

Mitos

El Capi Pérez dejó en claro lo que dicen de él y no es verdad, “que soy muy borracho, ya no soy tanto pues ya le bajé porque antes me echaba dos pomos, ahorita tomo uno y medio (risas), es un mito no se crean eso”.

Claves de La Resolana en palabras de El Capi Pérez

Primero. “La originalidad es para nosotros clave, porque intentamos hacer cosas que no verías en ningún otro lado; a veces sacamos cosas de internet pero siempre todo el mundo tiene claro el toque de La Resolana”.

Segundo. “La honestidad, no pretendemos más que tener una risa, no buscamos ser más trascendentes de lo que nos pone la gente, solo queremos sacar una risita en nuestro fans, es nuestra religión”.

Tercero. “Somos profesionales en hacer reír no lo tomamos a la ligera. Todo el equipo está bien montado en esta misión que parece sencilla, pero es todo un arte de mucho tiempo de trabajo”.

