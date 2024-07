“Depender así de alguien no es sano”, critican a Evaluna por hacer esto con Camilo y la llaman “tóxica”

Camilo y Evaluna son una de las parejas más famosas y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con índigo y Amaranto que viene en camino.

Los famosos siempre están juntos y los han criticado mucho por ello, pero ellos han dejado claro que no les importa el qué dirán, pues aman hacer todo como pareja y su amor es real.

Recientemente, durante los videos semanales que comparten en su canal de Youtube, que titulan “Lunes de Camilo y Evaluna”, revelaron uno de sus momentos más difíciles y vulnerables.

“Depender así de alguien no es sano”, critican a Evaluna por llorar tras separarse de Camilo 5 días

Y es que la pareja se separó hace unos días, pues Evaluna volvió a Miami pues quería estar en su casa ya que está a poco de dar a luz y Camilo se quedó en España porque le quedaban unos días de su concierto.

Ese video lo grabaron antes de separarse, ahora actualmente ya están juntos de nuevo, pero en ese video compartido ahora se ve a la cantante llorando, expresando lo mucho que le dolía estar sin su esposo por cinco días.

“Ay no, para mí es como tan, como que le subo el volumen a tantas cosas que pueden ser muy fáciles para los demás pero pensar en el viaje sin ti, nunca he viajado sin ti, obviamente tengo a mis suegros, y ayudando pero me da ansiedad, llegar a casa solita, obviamente también tengo a mi familia allá y eso pero quiero dormir en mi casa, quiero llegar a mi casa pero quiero llegar contigo”, dijo Evaluna llorando mientras Camilo la consolaba.

Aunque muchos la comprendieron en redes, especialmente porque se encuentra en sus últimas semanas de embarazo y las hormonas se alborotan, otros la criticaron y condenaron que dependa tanto de Camilo.

“Depender así de una persona no es sano definitivamente”, “podrás amar pero depender así de esa manera es tóxico”, “Son insoportables, ya escuchar sus nombres me alteran”, “dios mío que drama, solo son cinco días, como será si fuera un mes”, “que dramática y tóxica, con razón no deja hacer a Camilo nada solo”, “Eva entiendo que estés embarazada pero solo eran cinco días, no te vas a morir”, “esta chica está demasiado pegada a él, no es sano, debes ser más independiente”, y “qué feo depender así de alguien, naciste sola y morirás sola”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, eso fue hace unos días, y Camilo y Evaluna ya están juntos en Miami, así lo compartieron en sus redes y de hecho, el pasado domingo asistieron juntos a la final de la Copa América.