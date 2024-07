¿Faisy inventó pelea con Mariana Echeverría para hacer publicidad? El conductor rompe el silencio

El lunes 16 de julio Mariana Echeverría fue confirmada como la décima integrante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México; algo que sorprendió al público fue que Faisy la presentó en medio de rumores de una supuesta enemistad. Es así, como el conductor decidió romper el silencio y dar detalles sobre el suceso.

Mariana Echeverría confirmó en una entrevista con Yordi Rosado que no formaría parte de la Familia Disfuncional para la décima temporada de ‘Me Caigo de Risa’, pues prefería poner por encima su paz mental; además reveló que alguien dentro de la producción no la hacía sentir cómoda, por lo que el público inmediatamente señaló a Faisy.

Aún así, en medio de especulaciones sobre una posible rivalidad, el conductor fue quien la presentó como la décima participante del reality mientras ofrecía una conferencia de prensa junto al resto del elenco de MCDR. De esta manera, internautas señalaron que la pelea entre los miembros de la Familia Disfuncional pudo tratarse de una estrategia publicitaria.

Faisy aclara si la pelea con Mariana Echeverría fue publicidad

Reporteros de ‘Qué buen chisme’ se acercaron a Faisy para averiguar si su enemistad con la participante de LCDLFM fue un invento que funcionaría para hacer publicidad a sus respectivas producciones, a lo que respondió: “Todo es natural, todo es real, y seguramente en algún momento nos reencontraremos, pero no fue el enojo como lo llevó la gente al grado que lo llevó”.

Asimismo, admitió que el público malinterpretó la situación: “Creo que malinterpretaron muchas cosas, muchos mensajes y es lo que te digo, esto ya ha pasado con Mariana, ya ha habido temporadas donde no está Mariana, donde no está Margaleff, donde no está Armando, pero porque coincidieron muchas cosas y todas me las aventaron a mí”.

Para concluir, sentenció que a raíz de este problema recibió mucho odio a pesar de ser una persona que no se busca problemas: “Yo no me peleo con nadie, como que sí recibí mucho hate y yo tampoco me voy a poner a excusar o dar explicaciones, pero son cosas normales que ya han pasado”.