La presentadora mexicana volvió a ser captada, pero su estado de salud preocupó, ya que apareció en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno, por lo cual aprovechó el momento para hablar de las secuelas que aún presenta luego del accidente aéreo que tuvo.

Fue en 2015 que Lolita Ayala viajaba en compañía del exgobernador Cesar Duarte en un helicóptero con destino a Chihuahua para hacer entrega de unas estufas ecológicas a poblaciones marginadas; sin embargo, la aeronave se desplomó, lo cual puso en riesgo la vida de los pasajeros.

Lolita Ayala utiliza bastón y tanque de oxígeno por problemas respiratorios, de acuerdo con Maxine Woodside. / Foto: Twitter

A través de los años, la periodista ha comentado sobre las secuelas que el accidente dejó en ella, ya que su recuperación se alargó y tomó más tiempo de lo esperado.

Lolita Ayala alerta tras aparecer en silla de ruedas y con tanque de oxígeno

En medio de un encuentro con varios reporteros en el aeropuerto, la famosa conductora fue captada en silla de ruedas, señalando los motivos por lo cuales sigue presentando complicaciones en su estado de salud.

“Bien, pero estoy coja, por eso ando así, porque en la caída del helicóptero y cuando me rompí el fémur no me dejaron bien y me tienen que operar y yo ya no quiero”, dijo.

Pese a que Lolita Ayala mencionó que podría contrarrestar ciertas secuelas a través de una operación, señaló que no desea ingresar nuevamente al quirófano; además comentó que se encuentra bien, pero que toma sus precauciones ante cualquier rebrote de Covid.

“Yo estoy bien, ahorita ya me puse el cubre boca porque parece que el Covid está regresando. Ahorita que voy a salir me lo quito, es nada más para el aeropuerto”, añadió.

Lolita Ayala habla de las complicaciones que ha enfrentado

En meses pasados, Lolita Ayala fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y preocupó a los presentes, ya que iba en una silla de ruedas y con un tanque de oxígeno, por lo cual comentó parte de las secuelas que le dejó el accidente aéreo que sufrió hace más de 7 años.

“Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas, caí en un helicóptero y me rompí la columna” agregó al respecto.

La recuperación ha sido larga, es por ello que la periodista sigue con dificultades para caminar desde aquel accidente; sin embargo, acude a terapias con fisioterapeutas, para que las molestias disminuyan poco a poco y su calidad de vida mejore.

Así lo comentó en una breve entrevista con el programa de televisión “De Primera Mano”: