Mauri Stern dice que estaba protegiendo a Fey cuando rechazó protagónico de ‘Coyote Ugly’

Hace un par de días se estrenó un nuevo episodio de “Pinky Promise”, en el Mauri Stern participó y tuvo que responder una pregunta que envió el público a través de las redes sociales y que estuvo relacionada con el haber rechazado un papel protagónico para Fey en Hollywood.

La cantante mexicana reveló el año pasado que llegó a recibir la oferta de protagonizar “Coyote Ugly”, pero lo rechazó porque, además de no ser actriz, no quería separarse de su novio, quien también era su representante.

Sin embargo, a Mauri Stern no le hizo mucha gracia que Fey lo culpara de haber rechazado esa oportunidad, porque la manera cómo contestó esa pregunta en “Pinky Promise”, se notó mucho la molestia de su parte.

Usuarios señalan que Mauri Stern es alguien muy machista

“Una vez ella dijo que nos habían propuesto una película para ella, que se llama ‘Coyote Ugly’… Es una pendejada que aparte, después de 25 años, me vale tres toneladas de madre, porque yo había rechazado la película. Sí, yo rechacé la película y rechacé 3 telenovelas”, expresó Mauri Stern un poco alterado.

Según el exintegrante de Magneto, él tenía una visión de Fey que la ayudó mucho en su carrera, por lo que no cree que fue un error el haber rechazado el protagónico de “Coyote Ugly” ya que en aquel entonces tenía 19 años.

“Que unos pendejos de Hollywood me vengan a decir que querían un papel donde ella tenía que ser una bartender, que se tenía que subir a bailar en la barra con unos shortsitos enseñando el culo, y se los dije por supuesto que no, y se los volvería a decir hoy y mañana”, afirmó Mauri Stern.

Para él no era correcto hacer que Fey hiciera esa clase de papeles, porque no era su estilo, también aseguró que no eran por celos, sino una forma de proteger su integridad y su carrera.

No obstante, muchos usuarios apuntaron que para cuando se estrenó ‘Coyote Ugly’, Fey ya tenía 27 años de edad, por lo que tan joven no estaba, asimismo, la manera en cómo se expresó, da a entender que la consideraba un objeto, sobre todo tomando en cuenta que al final la cinta no fue provocadora y pudo haber llevado la carrera de la cantante mexicana a otro nivel, en cambio se estancó.