¿Revista puso la cara de Yeri Mua sobre el cuerpo de una modelo?

Hace un par de días Yeri Mua compartió las imágenes que le tomaron en una sesión de fotos para una revista, de la cual es la portada en su más reciente edición.

Y precisamente es la imagen de la portada la que ha sorprendido y hecho dudar al público, porque no parece ser el cuerpo de la Bratz Jarocha el que se puede ver en ella.

Yeri Mua es baja de estatura y voluptuosa, y en esa imagen se le ve más estilizada y hasta más alta. Por lo que a muchos les ha parecido muy evidente que el editor de The Urbanda Magazine exageró con el Photoshop.

Usuarios dicen que el editor de las fotos de Yeri Mua fue Bellakatz

Una chica en TikTok expuso que le parecía extraña la sombra que se ve en el cuello de Yeri Mua porque parecía que hubieran superpuesto su cabeza en el cuerpo de una modelo.

Sin embargo, no fue la única en notarlo, porque en los comentarios que ha recibido el post que compartió la influencer con las fotografías que le realizó The Urbanda Magazine, se pueden leer que muchos usuarios le señalan lo mismo.

Además, en las otras imágenes, varios de sus seguidores le escribieron que los editores exageraron con el Photoshop, ya que Yeri Mua apenas y parece ella, de hecho, se preguntaron si el editor no sería Bellakath.

No es la primera vez que acusan a la influencer de abusar de los filtros, no obstante, al ser un trabajo hecho por una revista, esperaban algo más profesional, no que usaran su cara en el cuerpo de otra modelo.

En donde más se evidencia que sobrepusieron el rostro de Yeri Mua en el cuerpo de una modelo es en la imagen de la portada, aunque por los momentos la influencer no ha respondido a estos señalamientos.