Ana María Alvarado desmiente que la vayan a correr de ‘Sale el Sol’

Ana María Alvarado finalmente respondió a los rumores que aseguraban que dentro de poco la despedirían del programa “Sale el Sol”, ya que los productores siguen implementando cambios para intentar tener más rating.

Así lo afirmó hace varios días el periodista Alex Kaffie, quien también llegó a ser colaborador del programa, y detalló que los productores del matutino, Adrián Patiño y Dio Lluberes, supuestamente tienen planeado cambiar a parte del staff de conductores.

“Voy a decir algo que probablemente va a perjudicar a ‘Sale el Sol’, pero los ejecutivos están en la búsqueda (de mayor audiencia por las mañanas) ... Ya son tres meses y para agosto habrá (más) cambios”, aseguró el periodista.

Ana María Alvarado no dejará ‘Sale el Sol’ e Imagen Televisión

“Amo trabajar en Imagen Televisión. Amo estar en ‘Sale el Sol’. Yo feliz, pero todos los programas tienen un principio y un fin... Hasta del que pensé que no me iban a quitar, me quitaron”, expresó Ana María Alvarado.

La conductora y periodista aseguró que siempre ha sido una persona seria y muy profesional, por eso dura tanto tiempo en sus trabajos, lo que fue una clara indirecta para Alex Kaffie, a quien despidieron del programa por revelar que fue castigado por Nacho Lozano.

“Desde que empecé nunca me he quedado sin trabajo y no soy una persona conflictiva, tal vez por eso duro tanto en los trabajos y otras personas no. Ustedes dirán”, dijo Ana María Alvarado.

Y finalizó con: “Por ahora, le tengo malas noticias: no me corren. En Imagen Televisión conocen mi trabajo y lo respetan, y los ejecutivos me dijeron que todo era mentira. Que puede suceder un día, claro, pero no hoy, no mañana, no esta semana”.