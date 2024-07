Exnovio de Irina Baeva revela que tenían planes de boda y hasta de ser padres

Alfredo Abundis, exnovio mexicano de Irina Baeva confesó que tenían planes de casarse e incluso llegaron a pensar en formar una familia; además reveló detalles de su relación, en los que destaca que la rusa siempre puso su carrera como prioridad.

El 16 de julio Gabriel Soto compartió un comunicado en el que confirmó la ruptura de su relación con Irina Baeva después de 5 años de estar juntos: también destacó que la razones detrás de esta decisión se quedarían dentro de su círculo cercano: “Esta decisión la hemos tomado después de meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno”.

Mientras sucede este escándalo, el primer novio mexicano de Irina Baeva se presentó al programa ‘Todo para la mujer’ conducido por Maxine Woodside, donde reveló detalles de su relación con la originaria de Moscú y admitió que planeaban casarse y tener hijos.

Historia de Gabriel Soto El actor compartió un comunicado en el que confirma su separación con Irina Baeva

Alfredo Abundis e Irina Baeva querían ser padres

A pocos días de que se viralizó un video en el que Alfredo Abundis describió a Irina Baeva como “cruel” y “desalmada”, ahora revela que quería formar una familia con su exnovia, no obstante, la rusa se protegía con anticonceptivos: “Los dos llegamos a quererlo, nada más que ella dejara de cuidarse, tomaba anticonceptivos”.

La principal razón por la que no llegaron a la meta de convertirse en padres y casarse fue que la ‘Aventurera’ puso su carrera como prioridad: “Yo sí lo llegué a pensar, pero ella todavía no entraba a la actuación. Es que también su prioridad número uno fue la actuación, no tenía otra opción. De hecho en la entrevista con Yordi es lo que ella dice, no tenía otro plan, no tenía plan b para ella. Era o lo hace o lo hace y la verdad es que tenía el perfil para lograr todo”.

También aseguró que sus amigos lo miraban como un “gladiador” al haber conquistado a Irina, sin embargo él nunca se sintió inseguro: “Siempre dentro de mí actué muy seguro, o sea sí me imponía también su presencia y a veces me intimidaba, pero yo también en el fondo era una persona muy segura estando con ella. Quizá eso también le transmitía una buena vibra”.