Imagen de Sergio Sendel en un supermercado causa revuelo en las redes sociales

Sergio Sendel se consagró como un villano de telenovelas, sin embargo, su increíble físico ha hecho que muchos pasen por alto las “maldades” que realizan sus personajes en estas producciones.

Con un cuerpo tonificado y bronceado, impresionantes ojos claros, voz profunda y sensual, el actor ha logrado conquistar a más de una generación, ya que actualmente se le sigue considerando un sex symbol.

Por ese motivo, cuando se filtró una imagen de Sergio Sendel en un supermercado, ocasionó un revuelo en las redes sociales, y es que muchos quedaron gratamente sorprendidos lo bien que se ve a sus 57 años de edad.

Sergio Sendel, el galán de telenovelas que sigue generando suspiros

Fue en la cuenta de Instagram de @reinaveneenosa, perfil conocido por compartir notas de farándula, donde se compartió la fotografía de Sergio Sendel en un Costco.

El actor llevaba una playera blanca y un pantalón negro, mientras llevaba un carrito para hacer compras. La playera le quedaba entallada, resaltando sus grandes músculos y buen físico.

Sergio Sendel todavía conserva su icónico bigote y su mirada sigue siendo muy llamativa. Las canas le quedan muy bien, y esa foto demuestra que todavía muchas suspiran por él.

“Yo me acercaría y que me hable como en ‘Una familia con suerte’”; “”Sentí cosas de Leonora Madrigal”; “Que ganas de decirle que me hable en el oído, su voz lo es todo”; “Ganas de que me diga: onta bebé”; “Nunca he sentido tanta envidia por un carrito de super”; fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

En la actualidad se puede ver a Sergio Sendel en la nueva serie de Telemundo, “El Conde: Amor y Honor”, donde interpreta a Gerardo, un hombre que consigue todo lo que quiere a través del dinero.