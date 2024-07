José Emilio Fernández no mantiene contacto alguno con su papá El Pirru

José Emilio Fernández reveló que sigue distanciado de su padre José María Fernández ‘El Pirru’, a pesar de que hace poco lo felicitó por su cumpleaños y lo defendió en la disputa que mantiene con su exmadrastra.

Recordemos que el hijo de Mariana Levy expuso que el novio de Ana Bárbara era abusivo con él y sus medios hermanos, lo que llevó a que se distanciara más de su madre de crianza.

En medio de la disputa mediática que mantuvo José Emilio Fernández con la cantante y su pareja, en el que incluso habrían amenazado con demandarlo, El Pirru salió en su defensa y afirmó que también los demandaría.

José Emilio Fernández asegura estar enfocado en trabajar y seguir estudiando

“Solo me puso ‘Feliz Cumpleaños’ y se acabó, de ahí en fuera no he tenido ningún otro contacto, ninguna otra comunicación. No sé, tal vez en algún momento también se podrá tener relación, pero ahorita yo estoy enfocado en trabajar, en estudiar, en salir adelante y ya en el momento en que yo me sienta bien regreso para arreglarlo”, le contó José Emilio Fernández a “Ventaneando”.

Negando lo que se había rumoreado hace un tiempo de que él y su padre, José María Fernández ‘El Pirru’, se habrían reconciliado. También habló del accidente que tuvo Ana Bárbara hace un par de semanas en Cancún.

“Si yo hubiera estado en Cancún en ese momento yo sin pensarlo me hubiera aventado por ella, no, pero ya será cuestión de ella, cuestión mía de reflexionar, de pensar, de sentirnos bien”, expuso José Emilio Fernández.

Con respecto a la relación que mantiene con sus hermanas, dijo que Paula es prácticamente su mejor amiga, mientras que con su hermana María la situación es diferente, pues siente que se tratan más como conocidos, pero cree que mientras no haya dinero de por medio, podrán arreglarlo.