“Está perdiendo credibilidad”, Niurka aviva su pelea con Maryfer Centeno

Niurka Marcos volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de responder de manera directa a los comentarios que hizo Maryfer Centeno como parte de uno de los encuentros que tuvieron dentro de un programa de televisión.

La famosa vedette y la grafóloga han dejado en claro su enemistad, es por ello que durante una entrevista expresó su miedo de contagiarse de un virus luego de que estuvieron juntas en un programa, y como resultado surgieron diversas reacciones, entre ellas la de Niurka.

“Tuve terror por meses, porque hay virus que se contagian por el tacto y el 90% de la población lo tiene”, comentó.

Maryfer Centeno

Niurka Marcos arremete contra Maryfer Centeno

Al respecto de los polémicos comentarios de la grafóloga, Niurka Marcos respondió de manera directa, señalando que no tiene talento para generar un escándalo en su contra.

“Está de payasa queriendo dar nota, pero mira hasta para ser polémica tienes que tener talento. En un programa hablamos que hasta para prostitu**** hay que tener talento, para ser polémica hay que ser congruente y hay que tener talento y ella no tiene ninguna, ninguna gracia para ser polémica o ser chistosa”, dijo.

Por otro lado, la actriz cubana puso en duda la credibilidad de Maryfer Centeno, además de señalar que su popularidad se acabará y que poco a poco dejarán de invitarla a programas de televisión.

“Hay muy poca gente que se traga lo que ella dice. Entonces, aparte de que es muy incongruente, hoy te dice una cosa y mañana te dice otra, y cambia, entonces pobrecita yo creo que está llegando a una etapa en la que se le está acabando el veinte, va a perder la credibilidad y tristemente en los programas de televisión que han tratado de darle un espacio ya no van a poder hacerlo porque la niña está perdiendo la credibilidad”, explicó.

Maryfer Centeno habla del robo y hackeo que sufrió

Luego de dar a conocer la noticia del delito del que fue víctima, Maryfer Centeno realizó una transmisión en vivo para hablar a detalle del tema, señalando la relación laboral que tenía con los posibles responsables del robo.

“Confíe en estas personas que manejaban mis redes sociales. Les voy a contar, esta historia empieza en días pasados, donde desafortunadamente empezaron a decir cosas muy feas de mí. Pero pensé que era un chisme, creo que no es bueno engancharse con chismes de pasillo, pero realmente lo hicieron muy feo. Total que dije no pasa nada, al día siguiente llega mi primo Luis a la oficina y lo que encuentra es que la oficina, deja tú que esté totalmente vacía, sino que está también vandalizada”, comentó.

Asimismo, la grafóloga mexicana explicó que hay una línea de investigación sobre la cual las autoridades se encuentran trabajando para encontrar a los posible responsables; sin embargo, señaló que se siente decepcionada de haber sido traicionada.

“Ya denunciamos, me parece que no soy la única persona a la que le han hecho cosas así, yo les di la oportunidad porque pensé que a mí mucha gente me ha ayudado y que mucha gente me ha dado oportunidades, tanta gente se ha portado bien conmigo, pues yo pensé que lo natural y que lo lógico es que yo se lo regrese a la vida. Obviamente hay una línea de investigación, tenemos probables responsables”, añadió.