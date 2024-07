“Es el reto más estresante que he vivido y todavía no entro”, Sian Chiong habla de su camino hacia LCDLF

Se siguen develando los nombres de los habitantes para la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, después de los fuertes rumores se confirmó la participación del actor y cantante Sian Chiong.

El joven de origen cubano es aún poco conocido en el medio del entretenimiento, a comparación de muchos de sus compañeros con los que vivirá esta aventura. Publimetro conversó con Sian, quien nos advirtió que espera ser como “un libro que vez por primera vez, y que a la gente le resulte a agradable”.

Sian Chiong se alista para entrar a La Casa de los Famosos México 2 (Cortesía)

Sian Chiong se confiesa antes de entrar a La Casa de los Famosos

¿Cómo tomaste la noticia de tu incursión en La Casa de los Famosos?

- Es el primer reality show que voy a hacer en mi carrera, quién me lo iba a decir, después de tanto tiempo en televisión, teatro y cine. Estoy muy contento, porque a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, un reality show es un reto muy grande, hay gente que quizás piensa que es algo más sencillo, sobre todo hay mucha gente del medio que piensa que no es tan complicado y no pueden estar más equivocados, porque si es un reto muy grande. Al día de hoy es el reto más estresante que he vivido y todavía no he entrado, hay muchas cosas que preparar, entonces uno tiene que hacer un gran equipo de trabajo con la gente que tiene cerca. Pero estoy muy contento, porque cuando a mí me ponen entre la espada y la pared es cuando más me emocionó”.

¿Cuál es la personalidad que vas a mostrar?

- Hay gente que va con un personaje, hay gente que va a hacer show y hay gente que como yo que se va a mostrar tal cual es, seguramente me tendré que contener en algún momento, no sé si alguien me provoque demasiado, quizás exploto, pero seguramente voy a tener que hacer mi trabajo psicológico de decirme contrólate. Me verán como soy, no tendré ningún personaje, pero te tienes que contener en ciertas cosas y tienes que saber muy bien, qué dices o qué no dices, qué mensaje quieres enviar, todas esas cosas muy importantes.

¿Ya pensaste en alguna estrategia?

- No tengo ninguna, solo pienso llegar ahí y ser yo, ser la persona que soy. Creo que soy alguien bastante carismático, alegre, que le gusta poner buen ambiente, transmitir buena vibra y fluir. Digamos que quien no conecte conmigo, quizás me haga la guerra, pues con esa persona seguramente tendré mis diferencias. Yo digo que con estar ya gané, ya es un premio increíble el poder estar en un medio tan importante como La Casa de los Famosos, y que la gente tenga la oportunidad de al menos conocerte un poquito.

Sian Chiong platicó con Publimetro antes de entrar a La Casa de los Famosos

¿Tienes miedo de mostrarte vulnerable?

- No, yo creo que a raíz de que crecí siempre en el medio, estoy demasiado acostumbrado a las cámaras y en no pensar en si me están grabando o no, no dejo de ser, yo sigo siendo el mismo.

¿Cómo ves a las personalidades que habitarán la casa?

- Creo que el equilibrio está en una cuerda floja, creo que está bastante seccionada la cosa, hay gente de diferentes generaciones y algunos que se dedican a cosas del mismo medio, pero hay otros que hacen podcast, otros social medias, otros son actores o conductores, entonces eso va a ser interesante, el ver cómo nos logramos compenetrar.

¿Qué es lo que más vas a extrañar de afuera?

- La rutina en sí, pero sobre todo mi gatita, la voy a extrañar mucho, de pensar que no sabes cuánto tiempo te vas y es el tiempo que no la voy a ver, no es lo mismo de cuando te vas de vacaciones.

¿Hay algún amuleto u objeto que te pienses llevar?

- Solo hay una cosa, una almohadita, mi almohadita de bebé. Tenía tres desde niño, me robaron dos y quedó a la que yo llamo “la sobreviviente”. Mi madre de bebé me hizo tres almohadas y la que me queda va conmigo a todos, va a donde quiera que yo vaya.

Para ti, que eres alguien que relativamente vas empezando, que la gente no te conozca, ¿es una ventaja o desventaja?

- De repente sí puede ser una desventaja el hecho de ser de la de las personas menos polémicas de todas y menos conocidas dentro del medio, pero no me preocupa, yo creo que que a veces cuando no eres tan conocido, la ventaja está en que la gente no tiene prejuicios a la hora de conocerte y te conoce, simplemente es como un libro del que hablan por primera vez, entonces eso espero ser. Yo espero ser un libro que cuando lo vean por primera vez, pues les agrade, es lo menos que espero.

¿Cuál es el mensaje que quieres dejar?

- Creo que que el mensaje de vida, el que yo transmito es de superación, de venir de una isla (Cuba), que es completamente cerrada, que no tiene apertura al mundo. Yo salí del país y el mensaje que a mí me gusta transmitir es el de que se puede a pesar de las dificultades, a pesar de que todo esté cuesta bajo. Como decimos en mi país, si uno se pone los pantalones y se amarra las botas, se puede, solo es cuestión de que te lo propongas y que luches por ello.

¿Cuál será tu arma más fuerte dentro de la casa?

- Entre las cosas que se hacen dentro de una casa, a mí lo que más me gusta es cocinar, ya vi uno que otro por que también le saben a la cocina, voy a tener buen partner para la cocina. Pero no tengo problema, vivo solo, así que me toca lavar, barrer, limpiar, cocina, lavar platos todo, no tengo ningún problema, pero lo que más me gusta y disfruto de hacer la casa, de verdad es cocinar.

¿Quién es Sian Chiong?

Sian Chiong Crehuet nació en La Habana, Cuba, el 27 de octubre de 1993. Es hijo del famoso actor y director de televisión y cine cubano Rolando Chiong, conocido como Chino Chiong, y de Thais Crehuet. Es hermano del también actor Roly Chiong.

Fue miembro de la boyband cubana Ángeles hasta 2018, la banda fue firmada por el reconocido productor musical Sergio George como mánager y consiguiendo la exclusividad de Warner Music Latin.

En sus últimos años con la agrupación cantó en los premios Latín American Music Awards en el Dolby Theatre, en los I heart radio en Miami, y abriendo seis conciertos a Pitbull y Enrique Iglesias en su gira por Estados Unidos. Después de varios discos y giras, Sian decidió que quería hacer su propia música, entonces se lanzó como solista. Sobre esta decisión dijo en una entrevista:

En 2018 emigró a México, Televisa le abrió las puertas ofreciéndole un papel en la telenovela juvenil Like, la leyenda. En 2019 participó en El corazón nunca se equivoca en donde interpretó a Thiago. Posteriormente actuó en la serie Súbete a mi moto, para Amazon Prime Video, la cual está basada en la agrupación juvenil Menudo en la que se metió en la piel de Joselo Vega.

En 2020 participó en La mexicana y el güero con el personaje de Diego y en 2022 regresa a la televisión dando el papel protagónico juvenil en la telenovela Corazón guerrero como Adrián Guerrero. En 2023 dio vida a Javier en la serie biográfica Gloria Trevi: Ellas soy yo.

Recientemente, lanzó nueva música, cuenta con tres sencillos, Cosa de locos, Señorita y Parisiando, este último es una canción urbana fusionada con regional mexicano y reguetón.

Parisiando nos relata el como las mujeres hoy en día prefieren ya no enamorarse para evitar salir lastimadas, así que buscan vivir la vida y disfrutar de su soltería, lujos, viajes y diversión en lugar de confiar nuevamente en el amor.