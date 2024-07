“Cállense”: Así reaccionó Gala Montes al meme sobre su presentación en ‘La Casa de los Famosos México 2’

Hace un par de días Gala Montes fue confirmada para la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, donde afirmó que podría resistir al encierro, ya que ‘satán’ la había educado.

La joven actriz acusó a su mamá, Crista Montes, de explotación infantil y discriminación por su orientación sexual, después de que su madre la acusara de haberla despedido injustamente y además de echarla de su hogar.

Gala Montes le respondió a su mamá públicamente y expuso todos los abusos que cometió mientras era su mánager, por lo que no tuvo problemas en hablar de ese tema en su presentación a “La Casa de los Famosos México 2″.

¿A Gala Montes le pareció gracioso el meme que hicieron sobre su mamá?

“Aguas los que estén allá adentro porque ya tuve una mamá narcisista, me eduqué con satán, tengan cuidado conmigo, eh... Me siento tranquila. He vivido peores momentos en mi vida. Hice una novela con todo este proceso y no dije nada. Salió todo esto porque mi mamá habló. (Me siento) liberada y lista para lo que venga”, expresó Gala Montes en la rueda de prensa.

De hecho, la actriz considera que su estancía en “La Casa de los Famosos México 2″ será como un retiro o vacaciones, porque se alejará de todo el drama de su vida.

No obstante, los usuarios no perdonan nada y tras su confirmación ante la prensa, empezó a rodar un meme que aseguraba que la más ansiosa por el proyecto era Crista Montes, ya que podría llevarse una buena tajada de ese dinero.

“La mamá de Gala Montes viendo todo el dinero que va a ganar con su hija en ‘La Casa de los Famosos México 2′”, dice el meme con la imagen de un hombre saboreando algo detrás de un árbol, a lo que la actriz replicó con un: “Jajaja, cállense”. Muchos creen que Gala Montes se lo tomó con humor.