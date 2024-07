Nicole Vega, la importancia de tener representación femenina en los corridos tumbados

En entrevista para Publimetro, la joven cantante y compositora Nicole Vega habló sobre su más reciente lanzamiento y su evolución en la industria musical. Con una carrera que comenzó a los 15 años, la intérprete ha demostrado una gran dedicación y pasión por la música.

“Bueno, ya se siente como mucho tiempo, la verdad siento que crecí pues haciendo música toda mi vida, prácticamente desde los 15 años componiendo y pues grabando mis propias canciones”, comentó.

Cabe destacar que el inicio de su carrera estuvo marcado por un acontecimiento global que afectó a muchos artistas: la pandemia. Nicole recuerda ese periodo con cierta dificultad: “Sí, la verdad fue un poquito difícil porque pues acababa de lanzar mi primer sencillo de mi composición, entonces fue algo muy importante para mí; me acuerdo que tenía una gira de promoción por primera vez en Miami y me la cancelaron, y pues era mi primera vez exponiéndome así como compositora”. Sin embargo, lejos de desanimarse, Nicole continuó trabajando desde casa, realizando entrevistas a distancia y componiendo nueva música.

La pandemia, aunque desafiante, también le abrió nuevas oportunidades. “En un sentido me ayudó porque yo estaba haciendo promociones en diferentes países, que a lo mejor nunca hubiese llegado, si lo haría físicamente porque pues es muchísimo viajar a no sé un Chile, Argentina. Entonces, pues sí, me dio la oportunidad de exponerme en países que a lo mejor no me hubiese tocado”.

Una vida en el regional mexicano

Nicole creció con la influencia del regional mexicano, incluyendo géneros como banda, corridos tradicionales y el mariachi, y escuchando a cantantes como Vicente Fernández y Lola Beltrán. Esta herencia musical se refleja en su trabajo, adaptándose a las nuevas tendencias como los corridos tumbados.

“Yo siempre crecí con los corridos, crecí con todo tipo de regional mexicano con banda, corridos, mariachi. Entonces, pues la verdad cuando yo estaba en la prepa, estaba toda la tendencia, estaba empezando los corridos verdes, los corridos tumbados y pues la verdad me inspiró mucho y sentí que pues faltaba esa voz femenina hablando de cosas más, pues como de mujeres”.

Representación femenina en los corridos tumbados

Nicole destaca la importancia de tener una representación femenina en un género dominado por hombres. “Creo que es necesario, porque pues nosotras tenemos especialmente las que crecimos con corridos, que pues somos muchísimas nos gustaría escuchar algo que sea más de lo que sentimos nosotras y creo que es importante tener representación”.

En ese sentido, mencionó que sus canciones buscan reflejar las experiencias y sentimientos de las mujeres, con temas que van más allá de la agresividad típica de algunos corridos.

Asimismo, aseguró que la respuesta del público a su propuesta ha sido positiva, especialmente con su disco “De 5 en 5”, el cual incluye un corrido dedicado a su madre. Este material tiene una canción que da nombre al mismo y “es un corrido para mi madre que prácticamente inspiró todo el disco, porque todo el disco trata del poder de las mujeres y es su historia de cuando se fue a los Estados Unidos a temprana edad a buscar una mejor vida”.

Finalmente, Nicole Vega dijo que ve un futuro prometedor para los corridos tumbados, un género que combina elementos tradicionales y contemporáneos al que piensa seguir abonando con sus composiciones.