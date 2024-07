Ferka desmiente rumores sobre el supuesto fraude en ‘MasterChef Celebrity’

Ferka llegó a la final de “MasterChef Celebrity” y podría salir victoriosa en este reality de cocina, aunque muchos espectadores consideran que ella ha sido favorecida por la producción para avanzar.

De hecho, muchos usuarios han señalado que el programa en lugar de calificar las destrezas culinarias de los participantes, toman más en cuenta el escándalo que puedan armar.

A raíz de eso, las personas sienten que por eso Ferka y Jawy Méndez han llegado a la final de “MasterChef Celebrity”, porque tan buenos cocineros no son, pero sí han hecho mucho escándalo.

¿Qué dijo Ferka sobre el rumor de que estaba siendo favorecida por la producción de ‘MasterChef Celebrity’?

La prensa le preguntó a Ferka hace un par de días sobre los rumores de favoritismo en “MasterChef Celebrity”, a lo que respondió que la gente se había tardado en inventarse algo.

“Yo la verdad les agradezco mucho, hasta se me hacía raro, yo decía están muy calladitos, ¿ahora que van a inventar? Eso me habla de que están muy metidos en la cocina y en mis proyectos, no sé qué vaya a pasar”, dijo María Fernanda Quiroz.

Además, Ferka enfatizó que en “MasterChef Celebrity” no había favoritismo, que todos los que estuvieron en el programa dieron lo mejor y que cualquiera puede resultar ganador y bien merecido será.

La actriz también habló sobre el pleito que tuvieron sus exnovios en el reality show de supervivencia “La Isla”, dijo que le impactó y que los considera a ambos hombres muy importantes en su vida.

Sobre si tiene planes de reconciliación con Jorge Losa, Ferka comentó que ella todavía lo quiere, sin embargo, no quiere estar con alguien que no se quiere comprometer por completo, aparte, desconoce los sentimientos que él pueda tenerle ahora que llevan tiempo separados.