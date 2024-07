Gala de la Torre y Susy Lu se despiden a la distancia de Arath de La Torre

Gala de la Torre, hija del actor y conductor Arath de la Torre es una joven que ya debutó en la televisión y se prepara para una carrera en la música. La joven de 16 años realizó una visita a Guadalajara en el marco de Intermoda, para la develación de un par de vestidos realizados por Ragazza Fashion.

Durante el evento portó dos vestidos con la temática de talavera y Alicia en el país de las maravillas, algo que sorprendió a los asistentes que se dieron cita en la gala de moda, pues Ragazza Fashion es la marca autorizada por Disney para crear diseños de vestidos de ensueño.

Gala de la Torre llegó con su mamá, Susy Lu. La joven cumplirá 17 años, el próximo 20 de julio, por lo que agradeció este regalo que la hizo sentir como princesa.

“Fue una inexperiencia inigualable. Estoy muy feliz de estar aquí, de trabajar con gente tan inteligente, tan creativa, con gente mexicana muy talentosa que hace todo a mano, eso es espectacular. Para mí, formar parte de Ragazza Fashion, lo tomo como un regalo de cumpleaños, porque me regalaron la experiencia”, señaló.

La hija de Arath de la Torre le manda un mensaje a su padre a la distancia. (Foto: Gabriela Acosta)

Envían mensaje a Arath de la Torre

Gala y Susy Lu se encontraban en pleno evento de moda, cuando se estaba presentando a los integrantes de La Casa de los Famosos 2, en la Ciudad de México.

Con sentimientos encontrados, madre e hija, bromearon sobre el ingreso de Arath a la casa, pero también les llegó un poco de tristeza por la separación que inicia a partir de este jueves, porque ya están concentrados los habitantes en un hotel previo al arranque del reality show el 21 de julio.

“Es un fenómeno esto de La Casa de lo Famosos; la verdad, lo único que le puedo pedir al publico es que me los tengan ahí unos cuatro meses y me lo regresan en diciembre, ahí cuídenlo muchachos (risas). Lo van a disfrutar muchísimo, nosotros lo vamos a extrañar pero es un reto para él, es algo nuevo y algo que tiene que vivir. Además, es una oportunidad para que la gente, sobre todo para las nuevas generaciones que no lo conocen bien. Así como yo no conozco a muchos influencers que van a estar ahí, porque ya estoy grande (risas), pues muchos jóvenes no conocen mucho de Arath, pero lo van a disfrutar y querer muchos”, compartió Susy Lu.

“Vamos a a ver qué comportamiento tiene dentro de la casa, con quién hace alianzas y qué ocurrencias tiene, porque es muy ocurrente. Sí lo vamos a extrañar, pero está bien por eso”. — Susy Lu

Mientras que Gala señaló, “estoy muy orgullosa de mi papá, porque a él al principio le daba miedito pero se aventó a hacerlo y para mí es lo más importante, que ha salido de su zona de confort y que haga cosas nuevas. Estoy segura que se robará el corazón de todos. Ya lo dije y lo vuelvo a decir, mi papá es una persona muy chistosa, creo que una de sus virtudes es hacer reír a las personas es impresionante. Lo voy a extrañar, es mi papá”.

“Estoy feliz por él y lo apoyaré desde afuera, le voy a gritar mucho y le voy a echar muchas porras, se que lo hará bien” — Gala de la Torre