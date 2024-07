“He decidido alzar la voz”, Geraldine Bazán confirma denuncia contra Maxine Woodside

Después de varios rumores sobre las acciones legales que tomaría Geraldine Bazán al respecto de las declaraciones de la conductora Maxine Woodside y del resto de su equipo, este 18 de julio, la actriz mexicana confirmó que decidió proceder legalmente.

Fue a través de un comunicado que Geraldine Bazán confirmó de manera oficial la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como parte de los comentarios que ha recibido en las últimas semanas sobre su vida personal.

“Mediante el presente comunicado, me dirijo a todos los medios de comunicación y al público en general para informarles que presenté una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de dejar en manos de las autoridades competentes la violencia mediática de género de la cual he sido víctima recientemente”.

Geraldine Bazán

Geraldine Bazán habla de la denuncia contra Maxine Woodside

Al respecto de los motivos de su decisión, explicó que los comentarios no solo la han afectado a ella, sino también a sus hijas, mismas que aún son menores de edad.

“Como muchos de ustedes saben, mi vida personal ha sido objeto de opiniones, en ciertos programas de radio, que incitan a la violencia de género y que atentan contra mi dignidad. Esta decisión es principalmente por mis hijas, quienes son menores de edad y quienes se están viendo afectadas”.

Asimismo, la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ explicó que decidió alzar la voz para intentar frenar los comentarios misóginos que surgen en algunos medios de comunicación, señalando que a pesar de ser una persona pública, tiene derecho a mantener una barrera en su vida personal, especialmente por su familia.

“Además, he decidido alzar la voz por aquellas mujeres quiénes somos violentadas constantemente por medio de opiniones misóginas, burlescas y discriminatorias disfrazadas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ello, con el objeto de invitarlos a dejar de normalizar estas conductas reiterativas y poco señaladas en nuestro México. En ningún momento mi intención ha sido, ni será limitar sus opiniones respecto de mi vida. Pero como sociedad debemos entender que las personas que trabajamos en el medio tenemos intimidad y una familia que no debe ser considerada parte del aspecto público de nuestra figura, por lo menos no de manera violenta y discriminatoria”.

Finalmente, Geraldine Bazán señaló que el Ministerio Público dispuso algunas medidas de seguridad a su favor; no obstante, sigue a la espera de la decisión del resto de las autoridades y partes involucradas.