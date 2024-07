Irina Baeva habría terminado relación con exnovio mexicano por mensajes con David Zepeda

En medio del escándalo por la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva, Alfredo Abunis confesó que mientras mantenía una relación sentimental con la rusa, ella se enviaba mensajes con David Zepeda, lo que fue “la gota que derramó el vaso” para terminar con su noviazgo.

Fue en una entrevista en ‘Todo para la mujer’, programa conducido por Maxine Woodside que Alfredo Abundis, el primer novio que tuvo Irina Baeva al llegar a México, reveló detalles de su relación y destacó que la prioridad que le dio a su carrera actoral fue lo que los llevó a tomar caminos diferentes.

De esta manera, confesó que cuando Irina comenzó a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA), decidieron finalizar su romance: “Siempre fue muy disciplinada, excesivamente disciplinada, totalmente. De la mente no se sacaba ser actriz y de ser la número uno”, explicó Alfredo, considerando que los horarios del CEA son extensos y no tenían mucho tiempo para convivir.

Irina Baeva se habría dejado deslumbrar por David Zepeda

Asimismo, admitió que unos mensajes que le encontró a Irina con David Zepeda fueron la “gota que derramó el vaso”, por lo que tomaron la opción de darle fin a su relación: “La verdad tiene como una década, no me acuerdo bien pero lo único que sí recuerdo es que la chuleaba mucho, le decía: ‘estás hermosa’, ‘estás bellísima’”.

Alfredo señaló que nunca encontró pruebas de una infidelidad, sin embargo el actor “la pretendía” y ella “se dejó deslumbrar”.

No obstante, el motivo principal que los llevó a la ruptura fue que la rusa “desatendía la relación”: “Yo estaba dando y dando y dando puros sacrificios”, mencionó.

Comentó que su familia lo tuvo que apoyar económicamente para poder cumplir los “caprichos” de Irina: “Mi familia me ayudaba porque iba realmente empezando, tenía trabajos como becario o como posiciones Junior en empresas entonces todavía no despegaba entonces la verdad es que mi familia me ayudaba”.