Joe Manganiello reveló la verdadera razón por la que se divorció de Sofía Vergara

Sofía Vergara y Joe Manganiello formaban una de las parejas más queridas de Hollywood, es por eso que la noticia de su separación impactó a muchos, y durante varios meses mantuvieron en secreto el motivo que los llevó a separarse tras siete años de matrimonio.

Sin embargo, en enero de este año, la actriz colombiana reveló que la razón por la que se divorció de su guapo esposo, era porque él quería tener hijos y ella no.

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos”, detalló Sofía Vergara hace medio año.

Joe Manganiello asegura que no se separó de Sofía Vergara porque ella no quería tener hijos

Joe Manganiello por fin rompió el silenció y en una reciente entrevista para Men’s Journal, compartió qué lo llevó a divorciarse de Sofía Vergara y no fueron los mismos motivos que compartió la actriz hace meses.

Al parecer, ambos intentaron concebir un bebé durante un año y medio sin éxito: “Y tuvimos una gran conversación nada más empezar, durante el primer mes de noviazgo, le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Dímelo y sabré de qué va esto, y no pasa nada’. Pero ese no era el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”.

Joe Manganiello detalló que, aunque sí quería tener hijos, el no tenerlos no iba a afectar su relación, no obstante “no era inevitable que todo acabara. Fue que dos personas se fueron separando, y eso ocurre a veces”.

Al actor no le ha gustado la imagen que le han pintado algunos medios desde que Sofía Vergara dijo que se separaron porque ella no quería tener hijos: “Que me pinten como si hubiera tenido una especie de crisis de la mediana edad, y, después de nueve años, me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum de: ‘Haz esta cosa potencialmente insana con tu cuerpo, o si no, me voy’ Yo nunca he sido así”.