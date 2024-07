Bob Esponja celebra 25 años, conoce al actor que da voz al querido personaje

La magia y originalidad de Bob Esponja perdura desde hace 25 años, el simpático personaje cuadrado y de color amarillo ha trascendido por diversas generaciones, además de evolucionar y presumir ser uno de los sobrevivientes del contenido en internet y las redes sociales, y es que sigue siendo una figura importante en la pantalla De hecho ya tiene su propio espacio en streaming, y es ahora se puede ver en Paramount+ y Pluto Tv.

Bob, quien es una esponja marina optimista y sincera, fue creada por Stephen Hillenburg, mientras que el show es producido por Nickelodeon en Burbank, California. Una de las grandes características de esta caricatura animada es la voz, la cual en Latinoamérica es la del actor de doblaje Luis Carreño; el venezolano sostuvo una charla con Publimetro, sobre su experiencia de trabajar con el entrañable personaje.

“Cuando vi el show por primera vez, dije ¡uy, qué muñequitos tan raros! Esta esponja que habla y el cangrejo ¡wow!, era muy innovador. Ya veníamos de una tradición de cosas muy innovadoras como Ren y Stimpy o Los Castores Cascarrabias, series que nos impactaban visualmente. Pero ahora teníamos el tema de que era una ciudad de bajo el agua todo, la veías y decías, ‘de qué va esto’, pero cuando me puse los audífonos y tuve el guion, lo fue entendiendo todo, y pensé ‘qué divertido es este personaje’, me impactó mucho, y me convencí de que con show algo iba a pasar, pero nunca imaginé del tamaño de lo que pasó y de lo que sigue pasando y lo que espero que pase por muchos años más”, reveló Carreño sobre el primer encuentro que tuvo con Bob.

Dar con la voz de Bob Esponja también fue un gran reto para Luis, aunque explicó que más que en la garganta el tono está en su cabeza, “es un agudo que sale arriba y traté de acomodarme en una voz que le diera carácter. hay muchos Bob Esponja en el mundo, el francés, el japonés, el turco... pero yo quería que Bob tuviera mucho el espíritu, como la versión en inglés, esa candidez que no tiene acentos duros, él siempre es muy friendly. Tomé muchas cosas en cuenta, pero sobre todo su espíritu”.

Carreño es la voz de la esponja marina desde el 2000, sin embargo los desafíos siguen existiendo, “el reto es estar siempre para él. Yo tengo un tour permanente en América Latina, convenciones, eventos, conferencias, eso es en fines de semana, los otros días estoy grabando los episodios y haciendo otros doblajes, pero el llegar a representar a Bob, es sinónimo de que siempre tienes que estar bien porque eres una figura del entretenimiento, entonces no hay tiempo para gripas o para estar de mal humor”.

Luis Carreño, es el actor de doblaje que interpreta a Bob Esponja desde el año 2000 y también en un ícono para todos los fanáticos de la serie

Luis Carreño y Bob Esponja ya son familia

Con más de dos décadas de relación con el personaje, el actor tiene claro qué es lo que más admira de él, “lo que yo más admiro son sus valores, tiene un gran sentido de integración con los que son diferente a él. También me parece que uno de los mensajes más hermosos de Bob, es su resiliencia, todo el tiempo ve las cosas buenas a pesar de que el momento no sea agradable. Nos transmite muchos valores, por eso ha sacado a niños de depresiones, ha curado enfermedades, porque transmite unos niveles de alegría y de resiliencia muy fuertes”.

Luis también nos confesó cuál es su frase favorita, “usa tu imaginación. Creo que muy profunda, hay muchas cosas detrás de ella. Usa la imaginación para crear un mundo mejor para ti, usa la imaginación para darle vuelta a un problema, usa la imaginación para divertirte, usa la imaginación para no depender tanto de redes sociales, usa la imaginación para hacer arte, usa la imaginación para amar, usa la imaginación para aceptar.... es muy poderoso. Ahí es donde yo digo que Stephen Hillenburg, el creador de la serie, tenía alguna conexión divina porque generó ciertas frases que nos ayudan como sociedad a vivir mejor”.

Más allá de la voz, Luis Carreño dedica su vida entera al personaje, “él tiene un espacio muy importante en mi vida, en la de mis hijos y mi esposa, mi hogar está repleto de Bob Esponja, él es mi familia”, enfatizó.

Luis Carreño ha entregado su vida al famoso personaje cuadrado y de color amarillo (CORTESÍA)

