Hoy en día no hay duda de que Peso Pluma la está rompiendo, pero hay otro talentoso en la familia, se trata de su primo, Tito Double P, quien además es el compositor de varios de los éxitos de la Doble P. Y él ahora también está por lanzar su primer álbum como cantante, no solo como autor de canciones.

Tito Double P visitó un evento de moda en Guadalajara, donde eligió varias piezas para los outfit arriba de los escenarios. El joven cantautor promociona el tema Primo con Natanael Cano.

Tito Double P defiende los comentarios de Natanael Cano sobre Luis Miguel (Foto: Cortesía)

Hace unos días Natanael Cano se volvió viral en TikTok por hacer comentarios sobre Luis Miguel durante un concierto de corridos tumbados, lo que generó críticas y atención en redes sociales.

Natanael Cano, el pionero de los corridos tumbados, también conocido como Nata, apareció en une video en el escenario en un estado inconveniente. Durante el concierto, el público le hizo una petición que no le agradó y él respondió.

“Ni que fuera Luis Miguel, plebes. Cálmense a la ver... Ya está muy viejito también”.

Ante esto, Tito Double P señaló, “yo no le he visto, pero el Nata está bien tronado, no se espanten pero eso es normal. Lo he mirado (a Luis Miguel) pero está joven, ¿no? No sé cuántos años tenga, lo escuchaba de más morro por mi mamá, pero es como todo, los años pasan, la gente envejece, es normal”.

Tito Double P defiende los comentarios de Natanael Cano

Actualmente trabaja en su álbum debut, que según él será mayoritariamente regional mexicano e incluirá colaboraciones.

“Ahora si voy a cantar, antes era más de componer pero me dije voy a calar... si pega bien, y si no sigo componiendo pero me ha ido bien. Va a estar bien (disco) y van a estar muchos colegas músicos. Viene de todo tipo de género, viene de todo, bien machín.

Su primer álbum estará listo para finales de agosto, “la Doble P está pisando fuerte y pegando grabando. Viene mi primer disco ya como artista”.

Tito Double P logró su primera entrada en el Billboard Hot 100 gracias a La People II con Peso Pluma y Joel De La P, que debutó en el No. 69 en la lista de todos los géneros.

Críticas al nuevo regional mexicano

Tito Double P se distrae fácilmente durante la charla con los medios en Guadalajara, pero habló sobre las críticas a los corridos progresivos por parte de los defensores de la vieja escuela del regional mexicano.

“No es una moda pasajera que bueno que volvieron los corridos progresivos. Estamos al tiro, la música es para escucharse. A mí me gusta y viene más fuerte. Es como todo, como ellos (vieja escuela) fueron moda como Chalino, luego cambió a lo progresivo, ahora los tumbados bélicos, pues yo hago de todo hasta reguetón. Yo no había escuchado reguetón hasta hace un año y medio, ya andamos cantando reguetón”, dijo.

Tras los comentarios de Peso Pluma que se sentía el superhéroe del regional mexicano comentó, “puede que si. El regional ya cambió no es regional mexicano, ellos le llaman regional urbano. Ahora, los corrids hablan de otras cosas, ya no hablan de personajes, ahora de drogas”.