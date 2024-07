Billie Eilish en México: Conoce los precios de la mercancía para su pop up store

(Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation/Imagen referencial)

Como parte de la promoción de su último disco titulado ‘Hit Me Hard And Soft’, Billie Eilish sorprendió con su repentina visita a la Ciudad de México, con el objetivo de compartir un espacio con la prensa y con sus fanáticos, además de presenciar la apertura de su pop up store que estará disponible del 19 al 21 de julio.

La intérprete estadounidense sigue manteniendo la atención de sus fanáticos mexicanos con la nuevas sorpresas que tendrá para este fin de semana en Ciudad de México, es por ello que aquí te presentamos todos los detalles que tendrás que tomar en cuenta para acceder a la pop up store, incluidos los precios de los artículos oficiales.

Billie Eilish Getty imágenes (Andreas Rentz/Getty Images)

Precios de la mercancía de Billie Eilish para su pop up store

Este fin de semana estarán a la venta todo tipo de artículos oficiales de la cantante estadounidense, desde camisetas hasta sus discos en diferentes formatos y ediciones, por lo cual te presentamos los precios que tendrán.

Playera azul - 900 pesos mexicanos

Playera corta - 800 pesos mexicanos

CD ‘Don’t Smile At Me’ - 175 pesos mexicanos

- 175 pesos mexicanos CD ‘Happier Than Ever’ - 250 pesos mexicanos

- 250 pesos mexicanos CD Photo Book - Mil pesos mexicanos

- Mil pesos mexicanos Vinyl ‘Happier Than Ever’ - Mil pesos mexicanos

- Mil pesos mexicanos Cassette ‘Happier Than Ever’ - 700 pesos mexicanos

- 700 pesos mexicanos Vinyl ‘What Was I Made For?’ - 450 pesos mexicanos

- 450 pesos mexicanos CD ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ - 250 pesos mexicanos

- 250 pesos mexicanos CD ‘Hit Me Hard And Soft’ - 375 pesos mexicanos

Cassette ‘Hit Me Hard And Soft’ - 450 pesos mexicanos

CD + Poster - 400 pesos mexicanos

Black Vinyl - 850 pesos mexicanos

Blue Vinyl - Mil pesos mexicanos

Sea Blue Vinyl - Mil pesos mexicanos

Billie Eilish anuncia su regreso a México con una pop up store (Foto: Instagram Billie Eilish)

¿Cómo acceder a la pop up store de Billie Eilish?

La tienda donde sus fanáticos podrán adquirir la mercancía estará disponible los días 19, 20 y 21 de julio de 2024, y estará ubicada en C. Lucerna 32, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México.

Al respecto de los detalles, los tarjetahabientes de The Centurion de American Express contarán con diversos beneficios para adquirir los artículos como el acceso previo a la tienda, además de la entrada a una fila especial y un regalo en la compra de un artículo; asimismo, los tarjetahabientes de cualquier tarjeta de American Express contarán con los mismos beneficios a excepción de la entrada anticipada al lugar; sin embargo, cualquier persona podrá ingresar a la pop up store.

Billie Eilish Billie Eilish / Instagram

Por otro lado, los fanáticos de la cantante reaccionaron emocionados ante la apertura de la tienda de mercancía oficial de Billie Eilish, pero rápidamente señalaron su interés en que la artista haga una parada en México para traer su nueva gira ‘Hit Me Hard And Soft’ que iniciará en septiembre de 2024, con fechas en lugares como Chicago, Toronto, Atlanta, Sydney, Amsterdam, Londres, París, entre otros.