Cecilia Galliano rompe el silencio ante la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva

En días recientes, Gabriel Soto e Irina Baeva hicieron pública su ruptura a través de un comunicado en redes sociales. De esta manera, muchos han señalado a Cecilia Galliano como la tercera en discordia, por lo que la argentina rompió el silencio ante la situación.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, fueron las palabras que Gabriel Soto comunicó en una historia de Instagram.

Y es que muchos rumores de infidelidad han rodeado a la pareja, siendo el más fuerte el que involucró a Gabriel Soto y Cecilia Galliano después de una serie fotografías que se filtraron como parte de una estrategia de marketing para la puesta en escena ‘El Precio de la Fama’, que es protagonizada por los actores mencionados.

Gabriel Soto confirma su separación de Irina Baeva Instagram: @gabrielsoto (Instagram: @gabrielsoto)

Cecilia Galliano reacciona a truene de Gabriel Soto e Irina Baeva

Tras ser acusada como la causante de la separación de la actriz rusa y Gabriel Soto, en una entrevista con reporteros de ‘Hoy’, Cecilia Galliano aseguró que no está interesada en la opinión pública sobre su vida personal:

“La gente que me conoce sabe que yo la verdad no le doy importancia (...), le doy la importancia a la opinión pública dentro de mi trabajo, dentro de mi vida privada yo tengo muy claro quién soy, con que lo tengan claro mi gente, mis amigos, mi familia, mis hijos, es como decía del hate, no me puedo poner a quemar el cerebro por lo que dice la gente entonces fluyo, me río”.

Admitió que su amistad comenzó hace mucho tiempo, sin embargo su vida personal es un tema que no le compete: “Cuando me preguntaban: ‘¿y por qué el auto en tu casa?’ (respondí) y va a estar, va a seguir estando y va a seguir siempre porque es un hombre, un amigo que quiero muchísimo, que trabajamos desde que éramos modelos, ya después lo que sea de su vida privada, eso ya es su vida privada”.

Concluyó afirmando que lo que más importa es que el actor se encuentre bien de salud tras su hospitalización: “Él ha tenido esto de su hospital el fin de semana pasado, nos hemos preocupado mucho, pero hoy está fuerte, está bien, así que ya estamos listos ahí en el teatro”.