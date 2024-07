Chófer de Paco Stanley vuelve a hablar del homicidio del presentador de televisión

En vista de que las nuevas producciones basadas en el homicidio de Paco Stanley han revivido este caso, su chófer ha vuelto a compartir detalles de ese fatídico día.

Se trata de Jorge García Escandón, quien además de ser el chófer del conductor, también era su asistente, y recordó que el día que lo asesinaron, él mismo solicitó ir a “El Charco de las Ranas”, restaurante que se encontraba ubicado en El Pedregal, en CDMX.

“Saliendo del foro, Paco fue cuando dijo: ‘vamos al charco’, Mario en ese momento recibió llamada y se escuchó cuando dijo Mario: ‘vamos a ir a darnos un charcazo’”, relató el chófer/asistente de Paco Stanley en “Ventaneando”.

Jorge García Escandón huyó despavorido después de la balacera

“Paco, Jorge Gil y Mario en una mesa, los escoltas y yo en otra, Paco se levanta y dice: ‘voy al baño’, le da el dinero a Jorge Gil para que pagara, se levanta Mario y se va con Paco al baño. Entran al baño, sale primero Paco y me dice, ‘ya está, ya está todo, ya vámonos, ahora vamos a esperar a Mario’”, contó Jorge García Escandón.

El chófer comentó que como a Paco Stanley no le gustaba esperar, le quitó las llaves de la camioneta al valet porque estaba atendiendo a otras personas y acercó el vehículo hasta el pie de la escalera de “El Charco de las Ranas”.

“La escolta va bajando, le abre la puerta a Paco, sube Paco y atrás se sube Jorge Gil. Después me subo yo al volante, estaban los vidrios abajo; me dice Paco: ‘cierra los vidrios, porque voy a prender el aire, hace calor’. En el momento que cierro los vidrios, Paco se agacha para prender el aire, yo ya nada más alcanzó a ver, porque Paco me estaba tapando, entonces alcanzó a ver un arma, pero yo grité ‘cuidado’ y empieza la balacera”, detalló Jorge García Escandón.

El chófer/asistente está consciente que, si en ese momento Paco Stanley no lo hubiera tapado para encender el aire acondicionado, probablemente también lo hubiera asesinado.

Al dejar de escuchar los disparos, Jorge García Escandón confesó que por miedo huyó, ya que creyó que estaban asaltando a “El Charco de las Ranas”.