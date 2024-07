Dani Flow revela que hizo audiciones para La Voz y La Academia y no lo aceptaron: ¿Qué canciones cantó?

Dani Flow es una de las figuras musicales más polémicas de todo México. El cantante del género urbano destaca en las plataformas digitales por sus ritmos relacionados al reggaetón, que combina con letras explícitas, no aptas para menores de edad.

El reggaetonero mexicano tiene 28 años y es conocido también por tener una relación de poliamorosa con dos mujeres, comportamiento por el que también ha sido criticado, ya que tiene una hija.

Sin embargo, hubo una época en la que Dani Flow intentó ingresar al mundo de la música por medio de las vías de los estilos convencionales del pop. Fue así como contó en una entrevista que hizo para “El Show de la Mejor”, que fue a realizar audiciones para La Academia y La Voz.

Quizás lo más llamativo de su relato es que cuenta que no quedó seleccionado por las canciones que cantó, ya que dijo que primero interpretó una propia y después una de Farruko.

“Yo una vez fui a La Academia y me sacaron. Fui a La Academia y a La Voz México, tenía como 13 o 14 años. Creo que canté una de Farruko, porque comencé a cantar una mía y me dijeron ‘¿ese quién es? ¿Puedes cantar alguna de alguien conocido?’ Y canté una de Farruko, no me acuerdo bien”, dijo el reggaetonero, según reseña TV Notas.

“Fui a Televisa y me quedé a dormir ahí toda la noche para ser de los primeros, pero si tenía 14, eso tuvo que haber sido 2010″, añadió en su relato.