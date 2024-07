Jennifer Lopez y Ben Affleck cumplieron dos años de casados y pasaron el aniversario en ciudades diferentes

Los rumores de divorcio crecen día a día debido al comportamiento que demuestran Ben Affleck y Jennifer Lopez con su relación. A las caras largas y las apariciones en público sin sus anillos de casados, se suma que ahora pasaron su aniversario en ciudades separadas.

Es apenas el segundo año de matrimonio (se casaron el 16 de julio del 2022) y Ben y Jennifer estaban separados por más de 4 mil kilómetros de distancia,

De acuerdo con un informe que publica Page Six, JLo fue vista el 16 de julio mientras conducía un Mercedes Benz convertible por la exclusiva zona de Los Hamptons, en Nueva York. Mientras que Affleck estaba trabajando de lo más tranquilo en su oficina principal, ubicada en Los Ángeles.

¿Por qué no terminan de anunciar su divorcio? Según reseña TV Notas, que se hace eco de Page Six, Jennifer Lopez es quien obliga a seguir unida a Ben, a pesar de que ya no estén conviviendo como pareja. Es por eso que dicen que JLo obliga a Affleck a que siga usando el anillo.

Jennifer López y Ben Affleck Los famosos no estuvieron juntos en su segundo aniversario de bodas (Valeria Zurita/Instagram)

Están en un punto en el que aseguran que Ben simplemente le tiene miedo a Jennifer.

“Ben nunca esperó que JLo aceptara su decisión de irse. Sabía que sería difícil para ella, pero cuanto más tiempo ha pasado, más miedo tiene de cómo va a reaccionar una vez que se haya hecho oficialmente”, dijo una fuente cercana a la pareja.

“Hasta que el divorcio sea definitivo, ella quiere que él use el anillo y siga actuando como un hombre casado. Ben está pasando tanto tiempo lejos de ella como puede porque simplemente no quiere lidiar con otra pelea. Camina con pies de plomo y nunca sabe cuándo ella va a estallar”, añadió.