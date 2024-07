Andrés Tovar desmiente embarazo de Maite Perroni

Maite Perroni y Andrés Tovar no están embarazados. Así lo dio a conocer el productor de televisión en entrevista con el programa “Ventaneando” quienes le cuestionaron acerca de esta noticia que fue dada a conocer por dos influencers.

Se trata de Mandy Fridmann y Chamonic quienes aseguraron en sus redes sociales que la cantante se encontraba esperando a su segundo hijo, luego de que en mayo de 2023 se convirtiera en madre de su primogénita Lía.

El rumor del supuesto embarazo comenzó a correr en programas de espectáculos por lo que Ventaneando buscó al productor de televisión Andrés Tovar quien desmintió la noticia en entrevista con el programa de TV Azteca.

“No estamos embarazados”

El productor de “Acércate a Rocío” fue tajante al negar la noticia dada a conocer por las influencers.

“Les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no, no es cierto; no estamos embarazados en cuanto sea así pues ya se los contamos, pero por ahora no”, dijo el productor al programa.

Y agregó que no es la primera vez que surgen falsas versiones acerca de este tema pues en el pasado un paparazzi aseguró que Maite se encontraba esperando a su hija, sin embargo no coinciden las fechas del periodista con el nacimiento de su primogénita.

“Haciendo cuentas de esa publicación mi hija nació a mitad de mayo; mi hija hubiera nacido de diez meses, diez meses y medio. Nada que ver”, declaró el productor.

Les gustaría crecer la familia

Tovar dejó claro que por el momento no se encuentran en la dulce espera pero dijo que cuando su hija sea más grande les gustaría agrandar la familia.

“Nos gustaría que Lía crezca, por supuesto, acompañada, crecer la familia”.

Por último negó que estén en algún tipo de procedimiento para volver a convertirse en padres.