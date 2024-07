¡Sorpresa! Bad Bunny visita el campamento “Un verano contigo” de su fundación

El cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “Bad Bunny”, sorprendió a niños y jóvenes con su visita a la actividad de cierre del campamento “Un verano contigo” de su fundación Good Bunny.

La segunda edición del campamento, que busca promover el desarrollo en el arte, la música y el deporte, inició en San Juan el 8 de julio y culminó hoy, 19 de julio.

“Recuerdo que el año pasado estaba un poco triste porque no estaba en Puerto Rico para el cierre del campamento y me comuniqué a través de video llamada. Me pone muy contento y feliz poder estar aquí hoy, y haber presenciado las presentaciones. Llevo ratos aquí escuchándolos a ustedes”, dijo el artista.

Este año, por primera vez, el proyecto llegó a Ponce, donde comenzó el 17 de junio y se extendió hasta el 28 de junio, en colaboración del Museo de Arte de Ponce y la Escuela Libre de Música.

“Para nosotros en la Fundación Good Bunny es prioritario identificar talentos en nuestra sociedad y que puedan imaginar un futuro profesional en su área de interés, ya sea en las artes, los deportes o la música. Queremos inspirar a jóvenes a través de un verano divertido, sin dejar de brindarles el apoyo, los recursos, los contactos y las conexiones para que continúen su desarrollo. Incluso, brindarles experiencias extracurriculares que sirvan de referencia en una solicitud universitaria”, expresó José “Che Juan” Torres, director de la Fundación Good Bunny.

En Ponce, la iniciativa incluyó actividades interactivas en localidades del casco urbano como el Instituto Juan Morell Campos, el Complejo Deportivo Charles H. Terry y la Escuela Libre de Música.

En San Juan, la matrícula contó con talleres en el Museo de Arte de Puerto Rico, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Escuela del Deporte de San Juan / Polideportivo Rebekah Colberg, entre otros destinos.

El programa de arte abarca grabado en intaglio, confección de caretas de vejigantes, pintura en gran formato, serigrafía y dibujo de la figura humana, entre otros. Mientras, el currículo musical tiene un enfoque “project based” y busca enseñarles a los estudiantes a producir su propia música.

El campamento “Un Verano Contigo” impactó con sus enseñanzas a cerca de 360 estudiantes, que además recibieron materiales correspondientes a la disciplina de interés, como iPads, “midi controllers”, audífonos y equipo deportivo.