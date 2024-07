La Academia: Arturo López Gavito se vuelve un juez de hierro más empático

Todo está listo para que este domingo arranque una nueva historia de La Academia, junto con los críticos Lola Cortés, Chiquis, Arturo López Gavito y Espinoza Paz, que buscan hacer un buen equipo para que la gente disfrute cada concierto.

Uno de los críticos que ha sido parte fundamental del reality show a lo largo de 24 ediciones, es Arturo López Gavito, quien platicó con Publimetro sobre lo que buscará en este nuevo ciclo en la televisión.

“Muchas experiencias que nos ha dado La Academia, muchos aprendizajes, entre esos, el entender que La Academia no necesariamente define una trayectoria artística, sino que simplemente es una plataforma para triunfar. He aprendido a ser empático, a escuchar y entender que el papel de un crítico en un panel tiene que transformarse. Eso busca la décimo cuarta generación, que se me vea como una luz, como un mentor que en cada comentario que externo permita el crecimiento de los participantes”, compartió.

Arturo López Gavito charló con Publimetro sobre cómo viene el arranque de La Academia (Foto: TV Azteca)

“Cuando empezamos el proyecto hace más de dos décadas, pues mi forma de ver la vida era diferente, es algo de lo que hablo mucho en el libro (<i>El coleccionista de experiencias</i>) y se lo transmito a la gente que tengo a mi alrededor, porque estamos destinados a evolucionar para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismo” — Arturo López Gavito

Con el regreso de la polémica dupla con Lola Cortés que ha sido etiquetada como “Lovito, la pareja volcánica”, se espera un enfrentamiento más “explosivo”.

“El trabajo que hemos hecho Lola y yo lo largo de los años ha sido muy peculiar y muy único. Siempre me da gusto trabajar con ella, me sigo sorprendiendo mucho de sus reacciones, justo cuando creo que más la conozco, es cuando menos la conozco. Ese respeto intrínseco entre lo que hacemos ella y yo es muy bonito. Ahora, buscamos unir a las familias, La Academia, eso es lo que ofrece, eso como críticos es una triple responsabilidad, porque es un proyecto más robusto y grande. Es el único programa de talento musical que ha trascendido a nivel Hispanoamérica”, señaló en entrevista vía zoom desde las instalaciones de TV Azteca.

“Siempre me da gusto trabajar con ella (Lola Cortés), me sigo sorprendiendo mucho de sus reacciones, justo cuando creo que más la conozco, es cuando menos la conozco” — Arturo López Gavito

Arturo López Gavito confesó que mucho ha cambiado, “el papel dentro del panel como crítico de La Academia no puede ser la misma, yo no soy la misma persona, ahora tengo 54 años y cuando empecé a hacer La Academia no tenía ni 40. Yo no he cambiado ni mi manera de ser, pero tengo un momento para permear la mente de un joven, sobre todo con algo positivo y firmeza para que los jóvenes puedan crecer. Espero que el panel de críticos tenga mucha más luz”.

El también melómano, autor y chef habló sobre Espinoza Paz y Chiquis, “por ejemplo, no conozco a Espinoza Paz y nunca he platicado con Chiquis tampoco, y será muy emotivo iniciar el trabajo con ellos, sobre todo porque los voy a llamar mis maestros en este género que es el regional mexicano de donde tengo mucho que aprender”.

“El regional mexicano es el nuevo pop a nivel México y Centroamérica. Vamos a ver el balance del director Héctor Martínez, si nos vamos a ir a un pop nostálgico o con la banda y los corridos tumbados que son muy importantes para que la gente se conecte con nosotros” — Arturo López Gavito

Arturo López Gavito es podado como “El juez de hierro”, promete que esta nueva temporadas será una de las mejores.

“Desde la semana pasada he estado pensando mucho en qué es lo que voy a ver, y es que nunca investigó sobre el balance de hombres y mujeres participantes, no se de qué estado de la República Mexicana o de qué país de Centroamérica tenemos participantes. Nosotros vamos al mismo tiempo conociendo a los concursantes como el resto del público”, adelantó el crítico.

¿Cuando inicia La Academia?

El primer concierto de La Academia 2024 se estrena este domingo 21 de julio a las 20:00 horas, totalmente en vivo por Azteca UNO.