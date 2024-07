Adrián Marcelo le hace confesión a Shanik: “Si no estuvieras casada serías mi objetivo”

Los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ recién están en proceso de conocerse, por lo que se han hecho confesiones mutuamente, como la que le hizo Adrián Marcelo a Shanik Berman, pues sentenció que de no estar casada, sería su objetivo.

Apenas ha pasado un día de que inició formalmente la segunda temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, donde los 15 participantes (Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Ricardo Peralta, Luis ‘Potro’ Caballero, Karime Pindter, Mariana Echeverría, Gala Montes, Sian Chiong, Gomita, Adrián Marcelo y Paola Durante) buscarán no ser eliminados para llevarse el premio de 4 millones de pesos.

No obstante, los habitantes ya comenzaron con las confesiones, de tal manera que Adrián Marcelo se sinceró con Shanik Berman: “Si yo no estuviera casado y tú no estuvieras casada, tú serías mi objetivo, en el buen sentido”.

A lo que la periodista respondió: “Lo bueno es que estamos casados”.

Mariana Echeverría se encontraba en medio de ambos cuando sucedió esta interacción, por lo que reaccionó diciendo: “Bueno, si quieren me voy. Se están tirando el perro acá, si fueran solteros. Están ligando y yo acá en medio”.

Shanik le reclama a Adrián Marcelo

En un video previo a su ingreso a LCDLFM, Adrián Marcelo mencionó: “¿Con qué tipo de mujer nunca saldría? Definitivamente actrices, lo que son influencers, todo lo que es de mi gremio me da asco, son mujeres que están viendo como escalar en la sociedad a través de fijarse en personas exitosas como yo”.

Ante estas declaraciones, en medio del brindis y presentación de los integrantes del reality show, Shanik respondió al encaró al conductor: “Crees que las mujeres del medio te damos asco”. Adrián Marcelo se limitó a negarlo diciendo “No, para nada” antes de que los demás lo interrumpieran con el brindis.