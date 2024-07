Charlie Zaa está de vuelta: “siempre hay que decir la verdad al que amas o no amas de manera decente”

Charlie Zaa nos recibió en su estudio de grabación para hablar de su carrera musical. El cantante y compositor se encuentra de promoción del más reciente sencillo Por una vez en colaboración con el artista urbano Kevin Roldán. Antes de iniciar la charla. el artista colombiano compartió la razón de tener un cuadro gigante en su estudio, que se vuelve una inspiración con un jurado integrado por Kurt Cobain, Bob Marley, The Beatles, Jim Morrison, José José, Camilo Sesto, Elvis Presley, Juan Gabriel entre otras figuras que dejaron un legado en el mundo.

“Tenerlos cerca de mí, pues representa una jerarquía muy grande a nivel musical. Aquí hay una jerarquía gigante de artistas que ya no están con nosotros, pero permanecen con su música; artistas que hicieron una historia en una industria distinta a la actual. Además, que lograron trascender fronteras y conquistar corazones con sus interpretaciones. Ellos fueron referentes para mí y es importante, al grado que cuando me pongo a grabar en mi estudio, hay una voz del jurado que me está observando, siempre esperando que se cometa un error para levantar la voz”, reveló antes de iniciar la entrevista.

Charlie Zaa está de regreso con un nuevo álbum (Foto: Cortesía.)

El nuevo sencillo Por una vez, es una salsa al mejor estilo de Charlie Zaa que está dedicada al desamor y la frustración, en palabras del compositor del tema, Aaron Zaa, hijo de Charlie.

“Es una canción que muestra la frustración que implica no entender las acciones de quienes amas: ‘Por una vez quisiera estar del otro lado. Por una vez quisiera ser el que lastima y quien no sale lastimado. Por una vez...’., es parte de la letras. Se tenía que decir y se dijo en una relación de pareja, eso es la canción. Que bonito que se presta a defender una posición de una relación. La participación de Kevin es maravillosa, porque además las nuevas generaciones que siguen a Kevin tienen la oportunidad de dedicar esta canción a ritmo de salsa”, señaló.

El regreso de Charlie Zaa viene acompañado de un nuevo álbum de estudio, “el disco es multigénero que vamos a estrenar en septiembre u octubre. Es un álbum que va a presentar música en género de vals, bolero, pop, cumbia bachata y salsa. Cuando Dios te da el don de componer e interpretar, pues se tiene que cantar lo que se tiene que cantar, siempre con un parte de fe y profesionalismo sin miedo al qué dirán”.

“Siempre hay que decir la verdad al que quieras o no quieras de manera decente. Puedes decir las cosas en amor, porque cuando le dices las cosas en amor la palabra llega de manera más fácil y se queda el mensaje. Mi tarea es sembrar la semilla del amor en el público, porque así el fruto es mayor” — Charlie Zaa

El músico hizo un reflexión sobre su historia musical que ha estado marcada por varios momentos únicos.

“Me siento feliz y contento de lo que ha pasado durante estos 28 años de carrera. Todo lo que he podido conseguir, los caminos que hemos tenido que recorrer han sido gratificantes que por medio de ellos he superado muchos tropiezos. Nos hemos sabido levantar, hemos tenido de lado derecho a la gente correcta y a Dios delante de nosotros. Hay muchos creyentes deseando buenas vibra y aquí estamos continuando una historia que comenzó en 1996 que hasta el momento tiene contenta a la gente que me sigue desde comienzos de mi carrera”, mencionó de manera emotiva.

Lo que viene

Charlie Zaa está por iniciar una gira que lo llevará por Estados Unidos y México, además del lanzamiento de su álbum de estudio y una colaboración que será el próximo sencillo.

“El próximo sencillo es espectacular, viene de la mano de un artista mexicano muy grande, muy querido y reconocido en México y Latinoamérica es un feat que Dios puso en mi camino en mi pasada visita a Guadalajara que va sorprender al mundo”, aunque no quiso revelar el nombre, todo parece indicar que es Pancho Barraza con quien tuvo un encuentro en la capital de Jalisco, junto a los integrantes del Grupo Firme.

Próximos conciertos en México