LCDLF: Galilea Montijo y Wendy Guevara se roban las miradas con reveladores looks

La Casa de los Famosos 2 ya inició y dos mujeres acapararon las miradas desde los primeros minutos: Galilea Montijo y Wendy Guevara. Las redes sociales y la televisión mexicana están listas para seguir a los habitantes en las próximas semanas.

La conductora y ganadora de la primera temporada lucieron profundos escotes y vestidos que enmarcaron sus siluetas, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales.

LCDLF: Galilea Montijo y Wendy Guevara se roban las miradas (Foto: X)

Galila Montijo lució un vestido de la diseñadora Dimitra Petsa color dorado con un #WetLook mostrado en la Semana de la Moda de Londres que tiene un costo de 85 mil pesos, aproximadamente.

Wendy llegó con el maletín de cuatro millones de pesos a la gala, y una ola de nostalgia por su paso por la casa más famosa de México.

“Que me digan que soy una inculta por ver un programa de televisión que no me va a dejar nada bueno y mejor me ponga a leer un libro para educarme”, “Wendy ella verdaderamente devorando”, “Te quiero mucho Wendy Guevara, te voy a extrañar muchísimo dentro de la casa y te voy a recordar en cada rinconcito con todos los momentos que pasaste ahí”, reaccionaron internautas.

Televisa y Azteca comenzaron este domingo, una lucha por el rating, ambos estrenando programa y casi en el mismo horario.