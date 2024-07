Adrián Marcelo confiesa su dificultad para tener hijos: “Es una carga muy pesada”

Adrián Marcelo le hizo una fuerte confesión a Shanik Berman, pues le contó las dificultades a las que se ha enfrentado al querer formar una familia con su esposa Karina Puente, mejor conocida como ‘La Chaparrita’.

El creador de contenido y La Chaparrita se unieron en matrimonio el 23 de diciembre del año 2021, y si por algo se ha caracterizado Adrián Marcelo en esta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ es por cómo ha demostrado su amor hacia su pareja.

De esta manera, en medio de una conversación con Shanik Berman en la que le explicaba lo mucho que quiere a su cónyuge, salió el tema de la paternidad y terminó por confesar los problemas a los que se ha enfrentado al intentar tener hijos con La Chaparrita.

Adrián Marcelo revela por qué no ha tenido hijos

Al inicio de la confesión, el conductor de televisión señaló a la motilidad de sus espermatozoides como una causa de su impedimento para formar una familia, sin embargo, también mencionó el problema de baja carga ovárica de su pareja:

“Si lo digo va a parecer que estoy como atribuyendo una culpa y no es así para nada, es de dos. Esto y hay un tema de baja carga ovárica”.

Reveló que están asistiendo a una clínica para tratar el tema, no bastante, es un proceso difícil para él: “El tema es que como hombre, es muy difícil porque tú ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y eso sí te pega mucho, te pega mucho porque es una carga muy pesada que pues seamos honestos, el ideal de la mujer o como el fin biológico”.

Comentó que es su sueño como matrimonio, por lo que están dispuestos a explorar diferentes opciones: “Estamos hablando de donación de óvulos, in vitro, pero pues no sacamos óvulos para congelar y vamos a llegar incluso hasta la adopción si es necesario”.

Para concluir, sentenció lo que significa Karina Puente para él: “Mi razón de ser, mi vida, la razón por la que entré aquí, porque si no me hubiera apoyado no entro. Mi matrimonio es lo más sagrado e importante que yo tengo, entonces justo por eso mi anhelo de ser papá”.