Fans de La Casa de los Famosos se lanzan contra Gala Montes por seguir hablando de la pelea con su mamá

Justo en el medio de la pelea entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, inició la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, la joven cantante y actriz tuvo que ingresar al reality show de Televisa, y desde el encierro comenzó a hablar de la polémica con sus nuevos compañeros de programa.

La actitud de Gala Montes no gustó mucho a los seguidores de La Casa de los Famosos México, que más allá de darle o no la razón, se hartaron de que siga con el mismo tema en el programa.

“Sólo busca controversia”, “Quiere usar el mismo tema para ganar votos”, “Ya parale con la queja”, “Bueno, querida Gala, estás en un nuevo comienzo. Pasa la página para poder enfocarte en seguir dentro de La Casa de los Famosos, que a nadie le gustan las víctimas”, dijeron algunas de sus seguidoras en las redes sociales.

¿Qué pasó entre Gala Montes y su mamá?

Crista Montes apareció en una entrevista con TV Notas en donde acusó a su propia hija de haberla despedido injustificadamente, después de haber fungido como mánager de Gala durante casi dos décadas, desde que la actriz y cantante empezó en el mundo de la actuación, a los 6 años.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, dijo Crista Montes en la entrevista, según reseña Infobae.

Después de que las declaraciones de Crista se hicieron virales, Gala prendió la cámara de su celular y comenzó a hacer un intenso descargo que posteó en las redes sociales.

“Mi mamá se quiere quedar con la mitad de todo mi dinero”, dijo Gala frente a la cámara mientras lloraba de impotencia, por las declaraciones de Crista.

“Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas y me molesta que de una nota a una revista donde ella se esté haciendo la víctima. Cuando aquí la víctima soy yo”, dijo Gala desde lo que parece su habitación.

“Mi mamá está loca. (...) Entonces como no se hicieron las cosas como ella dijo porque ella se quería quedar con todo mi dinero. (...) Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije ‘señora, se acabó’”, expresó la actriz de 23 años.