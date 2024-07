La razón por la que Paola Durante decidió entrar a ‘La Casa de los Famosos México’

‘La Casa de los Famosos México’ regresó a las pantallas en una segunda temporada, trayendo consigo varias sorpresas desde el primer momento. Y es que, no solamente los retos que la jefa colocó cuando cada participante entraba a la casa fue lo que llamó la atención de a audiencia, sino que, además, estos se mantuvieron a la espera de saber quien sería el participante número 15.

Fue ahí cuando se dio a conocer que sería Paola Durante, dejando a más de uno impactado con su decisión.

De esta manera, durante la capsula de entrada, Paola Durante expresó los motivos por los que quiso entrar al reality show: “¿Qué me hizo decidir entrar a la LCDLFM? Pues la verdad siempre he querido vivir una experiencia así... quiero que realmente me conozca la gente”, indicó, revelando también que tiene dos años aproximadamente que no veía a Mario Bezares.

“Hace 3 semanas le mandé un mensaje diciéndole que me tenía que alejar... Y él me dijo que siempre iba a estar conmigo”.

Así fue la entrada de Paola Durante a ‘La Casa de los Famosos México 2′

La modelo, presentadora y emprendedora de origen uruguayo, Paola Durante, sorprendió a todos al aparecer en ‘La Casa de los Famosos México 2′, encontrándose principalmente con Mario Bezares, a quien le dijo: “Nos volvieron a encerrar”, haciendo una especia de chiste por lo que ambos vivieron durante el caso de Paco Stanley.

Cabe resaltar que, los dos famosos estuvieron fuertemente involucrados en la muerte del conductor de televisión, siendo detenidos e inculpados en 1999, aunque un poco después salieron absueltos al no encontrar pruebas suficientes para poder ejecutar una sentencia firme en sus casos.

No obstante, a pesar de lo mencionado anteriormente, tanto a Durante, como a Bezares se han visto un poco afectados en su carrera profesional por este suceso.