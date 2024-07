Potro Caballero revela mala experiencia con Irina Baeva: “Es tan sangrona”

Habitantes de La Casa de los Famosos ya comenzaron a hacer fuertes revelaciones, por lo que Luis ‘Potro’ Caballero confesó la vez que fue rechazado en una obra de teatro y aprovechó para dar su opinión respecto a Irina Baeva, a quien describió como “sangrona”.

Potro narró una ocasión en la que fue rechazado de una obra de teatro debido a los comentarios en las redes, pues internautas recordaron su pasado en realities y señalaron sus actitudes “misóginas”.

“Qué tiene que ver lo que haya salido en un reality hace 10 años. Y por lo que pasó en Acapulco (Shore) de peleas y pende… así con la gente, me sacaron”, confesó el creador de contenido.

La producción de la puesta en escena le puso más peso a las críticas, que según Potro surgieron a raíz de comentarios hechos en el podcast llamado ‘Aquelarre’: “De un día al otro me dijeron: ‘sabes qué, creo que es muy arriesgado tenerte’”, admitió.

Potro Caballero tunde a Irina Baeva

Tras escuchar la anécdota, Agustín Fernández señaló el hate como un método de publicidad y puso de ejemplo el caso de Irina Baeva, por lo que Potro contó que tuvo una mala experiencia con la actriz rusa.

A pesar de no haber asistido a una función de ‘Aventurera’, el influencer sugiere que al público no le cae bien Irina: ”Yo he visto ‘Aventurera’ ni nada (...) pero te voy a decir algo, esa señora es tan sangrona y es tan pesada, por lo menos conmigo ha sido muy grosera, y a la gente no le cae bien”.

“Si tú le quieres meter algo a la fuerza al público no jala, y esto es generalizado, no es como que alguien dice que sí y otro dice que no, aquí es 100 dicen que no”, continuó con el tema de la producción de Juan Osorio.

“Yo los videos que vi sí deja mucho que desear”, afirmó para después comparar a Irina Baeva con otras actrices que han interpretado a Elena Tejero, como Edith González, Maribel Guardia y Niurka.