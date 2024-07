Shanik Berman logra sacarle información a Paola Durante sobre el caso de Paco Stanley

Shanik Berman logró que Paola Durante se abriera y contara detalles sobre el homicidio de Paco Stanley, como quién cree que está verdaderamente implicado y las consecuencias que sufrió por ser una sospechosa.

En horas de la madrugada, ambas famosas junto a Gomita empezaron a hablar del asesinato del conductor y la periodista de farándula comentó que ella sí creía que Mario Bezares estuvo involucrado.

A lo que Paola Durante le contestó a Shanik Berman que tenía la certeza de que Mayito no tuvo nada que ver en el caso de Paco Stanley, en cambio, a Jorge Gil no se le ha vuelto a ver la cara.

Paola Durante cree en la inocencia de Mario Bezares, aunque en un momento sí dudó

“No. No fue así. Yo entrevisté a Jorge, el chofer, y me dijo que a él le dijeron: ‘O pones a Mario o te vas adentro’”, le dijo Paola Durante a Shanik Berman y agregó: “Estaba la camioneta, él no supo qué hacer, estaba en shock... su jefe estaba muerto. A él le dijeron: ‘pon a Mario y si no pones a Mario te vas adentro’ y le dijeron a Jorge Gil: ‘si no pones a Mario te vas adentro’. Y Jorge Gil lo puso”.

La exedecán cree que Jorge Gil tal vez tuvo algo que ver porque no dio la cara como el resto hizo: “¿Por qué Jorge Gil no está, por qué no da la cara? Nosotros hemos dado la cara”.

Paola Durante lloró al recordar los difíciles momentos que ha tenido que enfrentar por haber sido considerada una de las sospechosas de la muerte de Paco Stanley.

“Esas personas no necesitan que pongan a alguien... ellos lo hacen solitos. No tenían por qué amenazar a Mario. Él ha sido muy juzgado. Es lo peor que te puede pasar en la vida, que todo un país te juzgue, que te acose. Te lo juro que no se lo deseo a nadie y mi mamá murió por eso”, relató entre lágrimas la famosa y también dijo que su hija sufrió de mucho bullying porque la creían hija de una asesina.