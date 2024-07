Wendy Guevara revela que compartió hombre con habitante de LCDLFM

La ganadora de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’, es decir, Wendy Guevara, confesó que dentro de la casa, hay una persona con la que compartió al mismo hombre, y que este hecho pronto será revelado por la habitante en cuestión.

En medio de una conversación con Cecilia Galliano y Mauricio Garza, Wendy Guevara aceptó que prefiere no pronunciarse a favor de nadie por respeto a los fandom de los participantes del reality.

De la misma manera aceptó que ha tenido la oportunidad de convivir con varios de los habitantes de la casa más famosa de México, pues incluso han salido de fiesta, y mencionó a Gomita, a Karime Pindter y a Ricardo Peralta.

Wendy Guevara revela que estuvo con el mismo hombre que una habitante de LCDLFM

La creadora de contenido advirtió que el viernes que sea la fiesta, varios comenzarán a hablar: “No quiero tomar partido por alguien, pero quiero decirles que han pasado muchas cosas y van a pasar muchas cosas. Ahorita yo les puedo adivinar que el viernes de la fiesta se les va a soltar la lengua a varias”.

Fue así, que dio un adelanto de la confesión que podría hacer una de las personas dentro de la casa: “Yo les voy a ser muy sincera, una persona que está allá adentro, ella me dijo que si podía platicarlo, ella me dijo: ‘¿Puedo platicarlo, hermana, lo que sucedió y todo?’ y yo le dije: ‘Si tú quieres platícalo, pero la verdad yo no sé qué va a pensar él”.

“Una persona que está allá adentro de la casa y yo fuimos hermanas de leche, o sea estuvimos con el mismo hombre”, admitió.

Aunque no hizo público el nombre de la persona en cuestión, se lo dijo en secreto a Cecilia Galliano y a Mauricio Garza, por lo que el actor terminó por dar una pista de quién se podría tratar: “La mejor amiga de Ceci”.