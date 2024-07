Yanet García encendió las redes sociales con una sensual fotografía desde Nayarit

Yanet García, conocida popularmente como la “Chica del Clima”, ha vuelto a capturar la atención de sus miles de seguidores en redes sociales. Esta vez, la regiomontana publicó una serie de fotos en las que luce su esbelta figura mientras disfruta de las bellas playas de Punta Mita, en el estado de Nayarit, México.

En las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Yanet aparece en un diminuto bikini blanco, que deja poco a la imaginación, seguido de un conjunto rojo compuesto por una playera sin mangas y una atrevida tanga.

Ambas prendas resaltan su impresionante figura y han generado una ola de reacciones entre sus fans, quienes no dudaron en llenarla de elogios y suspiros. “Sonríe para mí”, escribió Yanet en una de las fotos, en la cual una cámara fotográfica tapa parcialmente su rostro.

Este tipo de publicaciones no son nuevas para la modelo, quien ha sabido mantener su relevancia y conexión con su audiencia a través de contenido atractivo y cautivador.

Carrera en ascenso

A sus 33 años, García ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera. Originaria de Monterrey, Nuevo León, comenzó como presentadora del clima, pero rápidamente se convirtió en una de las personalidades más influyentes de las redes sociales en América Latina.

Además de su trabajo como modelo, también es conocida por su exitosa incursión en OnlyFans, una plataforma donde comparte contenido exclusivo con sus seguidores.

Éxito en OnlyFans

Hace unos meses, Yanet celebró tres años en la plataforma erótica, una plataforma que, según se especula, le genera más de un millón de pesos mensuales, equivalentes a aproximadamente 55 mil dólares.

En un mensaje de agradecimiento publicado en su cuenta, Yanet expresó su gratitud por el apoyo continuo de sus seguidores:

“Este mes es muy especial para mí porque han pasado 3 años desde que empecé OnlyFans. Ha cambiado completamente mi vida y me siento muy agradecida por todo el amor y apoyo que siempre me han dado porque sin ustedes esto no sería posible”.