Alumnos de ‘La Academia’ hacen show similar al de Wendy Guevara en LCDLFMx y los tunden en redes

Además de ser un concurso de canto, “La Academia” también se ha caracterizado por aislar a los participantes en sus instalaciones mientras son grabados todo el día.

Esto añade un extra en el entretenimiento, pues le da al público la oportunidad de conocer un poco las personalidades de los ‘estudiantes’, y ellos, al estar conscientes de esto, aprovecharán las oportunidades para brillar y ganarse al público.

Y es lo que han querido hacer los participantes de la edición “La Academia”, al preparar un show similar al “Resulta y Resalta” que hizo Wendy Guevara en la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

El público no quiere que nadie imite a Wendy Guevara

A pesar del cariño que se ganó Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos México”, al público no le parece bien cuando otra persona intenta hacer algo similar a lo que ha hecho ella.

Esto es lo que ha pasado con los participantes de “La Academia”, que durante la noche en el dormitorio inauguraron “Lo que supe Lupe, lo escupo Lupe”, haciendo referencia a comentarios que suelen decir las influencers Turbulence y Burrita Burrona.

Ahí los chicos hicieron dinámicas para obtener datos de los participantes de manera amena y divertida, no obstante, al público no le agradó porque creen que no son originales.

Sin embargo, una buena parte asegura que sí se divirtió viendo está sección porque demostró que muchos participantes de “La Academia” se están llevando bien, a pesar de los inconvenientes que ha presentado el reality show.

Aparte, señalan que están intentando entretener al público, algo que en las últimas ediciones del reality no se había visto tanto.