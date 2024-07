“Me agarré de la vida porque no quiero verme de otra manera que no sea feliz”: Amanda Miguel

Amanda Miguel comienza a cantar Solo le pido a Dios en la entrevista, como una manera de abrir la charla para recorrer algunos pasajes de su vida que siempre está enmarcada por la música. A lo largo de 45 años de trayectoria, la cantante se dice feliz de continuar con su legado, sobre todo ahora con un nuevo álbum de estudio titulado Yo soy.

“Este álbum Yo soy, es como un espejo. Me agarré de mis raíces, del árbol de la vida, de las ganas de vivir, de lo que amo y de mi cultura latina; me agarré de ahí para seguir adelante y no pensar en otras cosas. La medicina es curativa, porque te acompaña cuando te sientes sola”, reveló la cantante.

Amanda Miguel reveló que la música le ayuda a caer en la depresión (Foto: Cortesía)

Amanda Miguel es la banda sonora de muchas personas que se han emocionado con muchas de sus canciones que van desde el amor más tierno y dulce, hasta el despecho y el dolor profundo.

“Las nuevas generaciones aman mi música, algunos me imitan porque les llamo la atención. Además, la comunidad gay sigue mi carrera y canta la canciones, me siento privilegiada por eso. Ya son pocas mujeres y cada vez quedamos menos, como los hombres vuelven loca a las mujeres por eso siempre tienen más éxito”, dijo durante la charla desde su casa.

A dos años de la muerte del amor de su vida, Diego Verdaguer, la artista confesó que evita caer en la tristeza.

“No quiero verme de otra manera que no sea feliz, no me hace bien y eso sería injusto, porque aunque perdí el amor de mi vida tengo una hija que amo, que me está dando dos hijos y un yerno divino. No me puedo quejar, porque mi hija se preocupa de que no me ponga triste. Ella heredó de su papá la ternura y es muy linda persona. La música y la familia es la única manera de no deprimirte, caerte o hacerte renunciar a lo que hagas”, añadió.

Amanda Miguel espera a su segundo nieto de su hija Ana Victoria “con la alegría de que va a llegar una nietecita, porque ahora voy a tener una nenita que nace entre el 9 y 14 de noviembre”.

“El nuevo tour está preparado para que la gente escuche las canciones que quiere escuchar, trato de poner todos mis éxitos” — Amanda Miguel

La ganadora del Grammy a la Excelencia Musical (2022) ha sabido sobreponerse a las ´sacudidas´ de la vida, hoy Amanda Miguel aseguró que tiene mucho para ofrecer en el escenario y un nuevo disco titulado Yo Soy.

Ha grabado 14 exitosos álbumes de estudio, cinco de conciertos en vivo y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, por lo que ha sido acreedora a múltiples Discos de Oro y Platino. Sus obras más reconocidas son El me mintió, Así no te amará jamás, Mi buen corazón, Hagamos un trato, Castillos, Como un títere, El rostro del amor, A mi amiga, Dudas, Las pequeñas cosas, El gato y yo, El Pecado, Cosquillas en el pecho, Simplemente amor y muchas más.

Conciertos en México

Guadalajara. 6 de septiembre, Auditorio Telmex.

León. 7 de septiembre, Domo de la feria.

Monterrey. 23 de noviembre, Showcenter Complex.

Mérida. 30 de noviembre, La Isla.

Amanda Miguel reveló que la música le ayuda a caer en la depresión (Foto: Cortesía)