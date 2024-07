Eduardo Yáñez dice a Pati Chapoy que reporteros ya lo agarraron “de puerquito”

En una entrevista pregrabada con la periodista Pati Chapoy, el actor se refirió al enfrentamiento que tuvo hace unas semanas con una reportera de espectáculos.

En dicha conversación Eduardo comentó que existen reporteros que los agarran saliendo de los foros o que los persiguen para agarrarlos en un restaurante con una pareja.

Pati apoyó lo apoyó y dijo que los reporteros que hacen eso son gente que no está preparada y que solo se dedica a acosar a los famosos. “Es una monserga”, le respondió.

“Quieren la nota fácil”

En un extracto de la entrevista que el actor de telenovelas como “Destilando Amor” le otorgó al programa Ventaneando dijo que estas acciones desvirtúan mucho el periodismo de espectáculos real.

La periodista apoyó el comentario de su entrevistado asegurando que la prensa que hace eso, busca la nota fácil.

El actor se refirió a la reciente polémica con la reportera Paty Cuevas a quien el actor le quitó su teléfono porque la seguridad del evento donde se suscitó el problema les dijo que no podía dar entrevistas, según contó Edurdo.

Yáñez le dijo a Chapoy que le comentó a la reportera que le entregaría su teléfono cuando estuviera en su lugar, sin embargo la comunicadora rechazó que se lo devolviera y lo acuso por robo, ante la incredulidad de Pati quién le preguntó si lo realmente lo denunció por eso.

“Ya me agarraron de su puerquito”

El actor continuó su relato diciendo que se le hace muy cobarde que los reporteros lo provoquen en las entrevistas para “sacarlo de de su piso” y luego lo demanden.

“A mí ya me agarraron de puerquito, quieren que yo me encabrone, que después me demanden y yo les pague” dijo molesto.

Eduardo volvió a asegurar que en ningún momento él se molestó por las preguntas que le hicieron, a pesar de que le preguntaron una bola de tonterías y cosas mal intencionadas.

El actor terminó su declaración diciendo que debido a la trifulca recibió un golpe en la cara.

Los conuctores de Ventaneando dijeron que la entrevista completa se estrenará el domingo por el canal de youtube de Pati Chapoy.