Rossana Nájera revela lo que hará con el premio de MasterChef Celebrity 2024

Han pasado unos días desde que Rossana Nájera obtuvo la corona de MasterChef Celebrity 2024, y aún no puede creer que venció todos los retos y miedos para llegar a la final

“Todavía traigo la sonrisa en la cara y estoy grabando novela, por eso no quiero que me pongan una escena seria porque no voy a poder, porque se me sale la felicidad por lo ojos (risa). Todavía no lo puedo creer, estoy feliz, agradecida y orgullosa de haber ganado”, señaló en entrevista con Publimetro.

La actriz mexicana reveló que nunca considero entrar a un reality, “siempre decía que nunca entraría a un reality, no hay manera , porque sentía que era abrirse a capa, siempre me daba miedo, pero cuando me dijeron MasterChef, pues dije ‘ok’. Me animé el saber que me conocerían a través de la cocina , porque hace un reality muy noble y lindo. Si creo que cada domingo nos conocieron aunque no es algo que duermas ahí o cómo otros realities donde te encierran. Al final, creo que la personalidad no se puede guardar tanto y más con tanta presión”, explicó.

Rossana Nájera charla con Publimetro de lo que viene tras ganar MasterChef Celebrity (J ANTONIO FLORES)

Con una larga trayectoria en la televisión, agradeció los proyectos que han llegado, sobre todo que le permiten crecer como ser humano.

“Me reenamoré de la cocina, que tuve que dejar por 20 años, pero ahora le volví a tomar el gusto. Si creo que la voy a retomar y la quiero en mi vida, no sé si haga algo especial, pero si compartiré algunas recetas en mis redes sociales pero prometo darle continuidad. Quiero seguir actuando y apapachando a la Rossana actriz que por un tiempo la dejé de ladito por la pandemia y cosas que suceden en la vida, en la que paré más de tres años, así que actuaré hasta que envejezca (risas)”, comentó.

“Estoy en un proyecto de TV Azteca y para mí es un gozo que hayan regresado las telenovelas a la televisora. porque las pararon por muchos años y pensaba que ya no iban a regresar, así que fue como volver a casa. Terminaré la telenovela a finales de octubre” — Rossana Nájera

Como parte de La Guisandera, reveló quién de sus compañeros permanecerá en su vida, “me llevo mucho cariño porque conocí a mucha gente maravillosa, pero si me preguntas de alguien que se volvió mi amiga y que voy a tener en mi vida para siempre, es Litzy. Ella es mi hermana guisandera, algunas veces haremos algo juntas”.

Al final, le preguntamos cuál es su platillo favorito y respondió, “Las jaibas como me las pongas, me vuelven locas”.

¿Qué hará con su premio?

Rossana Nájera obtuvo el premio de un millón de pesos, “me lo prometí desde que empecé que si llegaba yo a la final y ganaba, una parte de este premio la ahorraría, porque como actor en esta vida sabemos que hay época de mucho trabajo, pero también de no muchos proyectos, es importante ahorrar, eso me da una paz. Pero también se merece tanto esfuerzo y tantos domingos dejando los nervios, que me toca viajar, así que cuando termine la novela lo primero que haré será comprar un boleto de avión”, adelantó la actriz.