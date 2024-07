‘La Academia’ exhibe terapia psicológica de uno de sus participantes

“La Academia” está siendo duramente criticada por los espectadores debido a que han expuesto una sesión terapéutica de uno de sus “alumnos”, cuando se supone que las terapias psicológicas son privadas.

En vista de que en “La Casa de los Famosos México 2″ ha logrado acaparar varios titulares por las declaraciones y confesiones de sus participantes, el reality de TV Azteca ha querido hacer algo similar.

Pero la jugada no les ha salido como querían, porque los usuarios están criticando duramente a “La Academia” por exponer a Brandon Valenzuela de esa manera.

¿Qué dijo el participante de ‘La Academia’?

Brandon Valenzuela le contó a la psicóloga de “La Academia” que durante una etapa de su vida tuvo que cometer actos ilícitos para intentar cumplir su sueño de ser cantante y mantener a su familia.

“Sí miraba muchas cosas que no quería ver, hice cosas que no quería hacer. Probé cosas que no quería probar, me sentía como un delincuente cuando yo solamente me fui para cumplir mi sueño de ser cantante”, relató el joven.

Además, Brandon Valenzuela le contó a la terapeuta que durante ese tiempo tenía un gran conflicto interno, así que se decía a sí mismo que era buena persona y lo que hacía era para poder cumplir su sueño y mantener a su familia.

Sin embargo, llegó a un punto en que ya no podía salir a ningún lado por miedo a que lo atacaran, ya que una vez lo golpearon sin motivo alguno y empezó a recluirse en su casa.

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en comentar en las redes sociales lo mal que le parecía que “La Academia” decidiera exponer la terapia psicológica de Brandon Valenzuela por rating y cuestionaron el profesionalismo de la terapeuta. Asimismo, esperan que al menos la producción haya tenido la decencia de avisarle a los “alumnos” que las terapias no son privadas.