Pepillo Origel arremete contra la mamá de Gala Montes y le dice que se ponga a trabajar

Juan José Origel estalló contra la mamá de Gala Montes por todas las cosas malas que dijo sobre su hija y le recordó que, gracias a ella, se compró una casa y vivió bien durante mucho tiempo.

El conductor retomó la noticia del conflicto que tuvo la actriz con su madre, Crista Montes, antes de entrar a “La Casa de los Famosos México 2″, y considera que la mujer está mal.

Recordemos que la mamá de Gala Montes expuso en una entrevista para TVNotas que su hija de despidió como mánager y la echó de su casa, lo que la actriz aseguró que no era así, solo que ella quiso independizarse y a su mamá no le gustó porque ya no le manejaría el dinero.

Juan José Origel le aconseja a Crista Montes que se ponga a trabajar

Pepillo Origel sin pelos en la lengua arremetió en contra de Crista Montes porque no le pareció correcto lo que hizo, sobre todo, tomando en cuenta que ella se adueñaba de todo el dinero que ganaba su hija.

“Lo que estuvo terrible fue lo de la mamá (de Gala montes), la mamá le quitaba todo el dinero. Todo lo que ganaba la muchachita, toda la mamá se lo ganaba, nada más le daba como para sus chicles, todavía le da casa y unos centavitos para que coma, y todavía dice la señora ‘que poquito’”, expresó el conductor.

Además, Juan José Origel le aconsejó a Crista Montes que a partir de ahora se enfocara en ella y dejara de hablar mal de sus hijas, porque también atacó a la hermana de Gala Montes por no ponerse de su lado y exponer sus abusos: “Vieja, a trabajar, todavía está bien dada, pobre muchacha”.