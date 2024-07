Potro se negó a dormir con Shanik Berman en LCDLFMx ¡y se dieron con todo!

La Casa de los Famosos México echó chispas a 48 horas de haber comenzado. Todo se suscitó cuando la jefa le avisó a los habitantes que estaban “castigados” por los desafíos del domingo, que tendrían un contradesafío para liberarse.

Se trató de nuevos retos que los famosos debieron cumplir para terminar con sus castigos iniciales.

En el caso de Karime y Potro quienes entraron sin maleta a la competencia durante una semana, podían revertir esta sanción cumpliendo un nuevo reto el cual consistía en que convencieran a Shanik Berman de que permitiera que su esposo de trapo durmiera con Karime en la suite.

Pero la segunda parte del reto era que el influencer durmiera en la misma cama que Shanik, lo que desató su molestia.

“Se tiró a todo AcaShore y ahora es muy persignado”

Potro y Karime tuvieron 2 minutos para realizar el reto y aunque lograron terminarlo el influencer quien ya había expresado en el confesionario que él prefería continuar en la competencia sin su maleta que dormir con “esa señora” le reclamó a la periodista, quien se burló de él.

“Se tiró a todo Acashore y ahora es muy persignado” dijo la comunicadora en referencia a que Potro rechazó dormir con ella porque está casado, comentario que puso aún más molesto al habitante quien en otra edición del programa se besó en la boca con Laura Bozzo.

Los habitantes de la casa intentaron explicarle a Shanik que eso lo hizo cuando no estaba casado y no era papá, a lo que el influencer le respondió “lo que es cag...arla fuera del hoyo”.

Y aunque Berman expresó que era una broma, el ex de Karime dijo que ya no sabía si era broma o no.

A lo que la comunicadora le contestó que todos se ríen de ella cuando Arath de la Torre la imita y nadie hace nada.

Redes estallan contra el Potro

El comportamiento de Potro fue criticado en las redes sociales y lo propusieron para que sea el primer eliminado de la casa. Además lo señalaron de que él se la pasa burlando del resto de los habitantes.