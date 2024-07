Gala Montes y Gomita protagonizan la primera pelea interna de LCDLFM: Briggitte fue la mensajera de ambas

El lleva y trae de La Casa de los Famosos México ya comenzó. La primera semana suele ser la más tranquila y al mismo tiempo la más tensa. Nadie quiere ser el primer eliminado y quedar prácticamente en el olvido. Por lo tanto, las estrategias y cizañas comenzaron a quedar grabadas por las cámaras del reality show.

Gala Montes protagoniza los primeros chismes e inicio de las primeras peleas de la casa. La situación es que la joven actriz comenzó a hablar de la actitud de Gomita con Briggitte Bozzo, la cual según sus palabras no soporta mucho.

“No me gusta hablar con gente que no deja hablar. Me da hue... Es como que me desgasta”, dijo Gala Montes sobre Aracely Ordaz. A lo que Briggitte respondió: “Gomita está que se sintió un poco mal güey porque pues le dijiste eso y me dijo: ‘Es que a mí me dan ganas de llorar porque soy muy sentimental”.

El problema habría comenzado en las pruebas de líder, que hasta ahora ha sido la única manzana de la discordia en los tres días que van de La Casa de los Famosos México.

Hay un reclamo fuerte de Gala Montes de que hubo trampa, a Gomita no le gustó y aunque la pelea no está del todo instalada ya hay inicio de ciertas rencillas.