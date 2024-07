Ibai entrevistó nuevamente a Anuel donde aceptó las disculpas por parte del artista puertorriqueño

Hace casi dos semanas, la Velada del Año 4 organizada por el popular streamer español, Ibai Llanos, se convirtió en uno de los eventos más grandes en la historia de las redes sociales, especialmente en el mundo hispanohablante.

Este evento no solo alcanzó un récord impresionante de casi cuatro millones de espectadores simultáneos en Twitch, sino que también llenó el estadio Santiago Bernabéu con más de 80,000 asistentes.

La velada combinó combates de boxeo entre creadores de contenido y actuaciones de renombrados artistas, entre ellos Anuel AA.

Controversia con artistas

Sin embargo, la participación de Emmanuel en el evento fue polémica. El artista, quien debía cerrar la noche, llegó tarde al espectáculo, lo que generó frustración entre los espectadores que esperaron más de media hora.

Además, Anuel solo interpretó tres canciones, lo que desató aún más descontento. Para empeorar la situación, un problema técnico hizo que su voz se escuchara mal durante la transmisión en línea, provocando abucheos y críticas.

Tras el evento, Anuel expresó su frustración y arremetió contra Ibai:

“La porquería esa que me hicieron, hablando una mierda cabrona, el Ibai ese, me la jugaron bien jugada, anoche, me sabotearon el concierto. No dejaron que mi dj me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto.’’

‘’Dijeron que yo llegué dos horas tarde, tenía un concierto antes y llegué cinco minutos tarde y parece que se ofendieron. Esa no era mi voz, ellos controlan lo que sale en el directo, el Ibai, el ‘rascabicho’ ese”, concluyó.

En respuesta a esta situación, Ibai y Anuel decidieron aclarar las cosas y reconciliarse públicamente en un directo en el canal de Twitch del streamer.

Entrevista de reconciliación

Durante la entrevista, Anuel explicó que los retrasos se debieron a problemas en el aeropuerto de Santander, donde gran parte de su equipo, incluido su DJ, no pudo volar.

Esto obligó al equipo de la Velada a improvisar, lo que resultó en los problemas técnicos que se vieron durante su actuación. Anuel admitió que la falta de su DJ y la presión del momento lo llevaron a actuar de manera inapropiada.

En un gesto, Anuel se disculpó con Ibai:

“Se me rompió el corazón, te hablé mal, pero fue por frustración. Ya lo hablamos. Yo soy un hombre, al igual que te falté yo te pido perdón. Uno se ha jodido mucho para llegar hasta donde está y cuando te pasa una cosa así, todo artista sabe que te rompe el corazón. Yo soy humano, después de esto estaba mal, estaba frustrado y la situación me hizo desahogarme contigo”.