Laura León negó que hubiera terminado con su novio por vestirse de mujer

Laura León expuso públicamente que su pareja se vestía de mujer y eso la hizo replantearse toda su relación, ahora aseguró que no había terminado con él como se llegó a decir en varios medios.

Al parecer, su pareja, con quien lleva tres años de relación, después de haberse tomado unas copas, sorprendió a la actriz poniéndose uno de sus vestidos y seguidamente procedió a realizarle un baile.

Laura León dijo que eso le impactó mucho, a tal punto de que se estaba dudando si debía casarse o no con él, ya que se habían comprometido, pero parece ser que hablaron las cosas y no tiene problemas de que use sus vestidos.

La Tesorito está feliz en su relación y no le importa que su novio use sus vestidos

“De repente me salió con un vestido blanco precioso y bailamos, estuvimos felices, y a mí no me interesa, yo soy feliz con él. Tesoritos, a mí me vale madres si se viste de mujer, o de lo que él quiera, yo lo quiero”, le dijo Laura León a la prensa.

Y agregó: “Me hace feliz, es un hombre culto, espléndido, simpático, bailador, cantador. Cuando quieras, tienes todo mi vestuario a tus órdenes, mi vida”.

De esta manera, La Tesorito pone fin a las especulaciones que se crearon en torno a su relación después de lo que ella había expuesto hace días.

Por otro lado, Laura León también habló de la supuesta rivalidad que hay entre “Aventurera” y “Perfume de Gardenia”, y afirmó que no había tal, pues hay espacio para todos: “No, no pasa nada. Dios nos da de comer a todos, tesoros, no hay problema”.