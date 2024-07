Hombre le es infiel a su esposa y tiene relaciones con mujer escondida en una maleta

Caso Cerrado es un programa de televisión que se transmite, desde 2001, en la señal Telemundo. Las batallas legales dirigidas por la ‘doctora Ana María Polo’ han provocado un gran número de memes y polémicas que llegan a las redes sociales y esta vez no fue la excepción, pero ¿Qué provocó que se popularizara en redes sociales?

El espacio antes descrito televisó el presunto momento en que un hombre engañó a su esposa con una mujer que estaba escondida en una maleta ¿cómo es esto posible? La despechada y la amante padecen de enanismo, estatura baja ocasionada por una enfermedad o un trastorno genético.

Durante la presunta pelea, la doctora Ana María Polo expuso la grabación en la que se ve cómo el acusado mantenía supuestas relaciones con otra dama. La historia se hizo tan viral que algunos televidentes subieron breves fragmentos a las redes sociales. Si bien los internautas recordaron que este espacio es actuado, algunos se siguen cuestionando por qué transmiten ese tipo de casos.

¿Cuánto dinero pagan por ir a ‘Caso Cerrado’?

En su cuenta de TikTok, una usuaria de nombre Mila, @timewithmila, reveló cuánto ganó por participar en Caso Cerrado:”Te pagan entre 200 (aproximadamente tres mil 420 pesos) y 400 dólares (seis mil 840 pesos). Hay personas que no viven en Miami y las traen, les pagan vuelo, hotel comida, todo. Además, les pagan por participar en el show. En mi caso personal, soy de Miami”.

“La primera vez que fui iba con otras personas y me iban a pagar solo a mí, me iban a pagar 350 dólares (cinco mil 980 pesos), pero cuando fuimos a filmar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día y el otro día también me pagaron 350 dólares. En total fueron 700 dólares”, finalizó

Hasta el momento, la grabación de la infidelidad suma más de un millón de reproducciones en X, red social de Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Se ve muy real”, “Que casos con mentes mas retorcidas salen en ese programa”, “Bueno, pero fue una pequeña infidelidad” o “qué hermoso programa que es caso cerrado”.